Màn tái xuất táo bạo của nữ võ sĩ, cựu vô địch SEA Games Lê Thị Bằng

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
26/03/2026 14:06 GMT+7

Nhà vô địch quyền anh SEA Games 28 (năm 2015), nữ võ sĩ 34 tuổi Lê Thị Bằng vừa quyết định trở lại sàn đấu sau 8 năm vắng bóng.

Chờ màn tái xuất của cựu vô địch SEA Games Lê Thị Bằng

Lê Thị Bằng một trong những gương mặt vàng của quyền anh Việt Nam cách đây hơn 10 năm khi nhiều năm liền vô địch quốc gia. Ở đấu trường quốc tế, nữ võ sĩ này từng ghi dấu ấn với tấm HCĐ tại ASIAD 17 (năm 2014), HCV SEA Games 28 (năm 2015)...

Lê Thị Bằng (trái) chạm trán võ sĩ Magdalyn Menjawi tại sự kiện Trigger Promotion 7 trong ngày tái xuất

Chấn thương khiến Lê Thị Bằng quyết định giải nghệ cách đây 8 năm. Đó là quyết định hết sức khó khăn bởi: "Tôi cảm thấy tiếc nuối bởi còn rất đam mê quyền anh", Lê Thị Bằng thổ lộ. Đó cũng là lý do sau khi giải nghệ, vừa kinh doanh Lê Thị Bằng tiếp tục theo đuổi đam mê khi tham gia công tác huấn luyện.

Mới đây, Lê Thị Bằng đưa ra quyết định táo bạo khi so găng trở lại, tranh tài ở sự kiện Trigger Promotion 7 tại TP.HCM vào ngày 19.4 tới. Cô sẽ chạm trán với Magdalyn Menjawi (Papua New Guinea) trong trận đấu 4 hiệp, hạng cân Super Bantamweight (55,2 kg).

Võ sĩ Lê Thị Bằng (giữa) có sự đồng hành của LAZU Vietnam, an tâm khi tái xuất ở tuổi 34

"Ở độ tuổi ngoài 30, tôi biết cơ thể mình sẽ không thể hồi phục nhanh bằng lúc trẻ. Tuy nhiên tôi đã tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng và hồi phục sau tập luyện để có thể trạng tốt. Tôi tin rằng mình sẽ có được phong độ cao để cống hiến cho người hâm mộ", Lê Thị Bằng cho biết.


Võ sĩ boxing xinh đẹp Lê Thị Bằng: Từ tay trắng trở thành giám đốc

Võ sĩ boxing xinh đẹp Lê Thị Bằng: Từ tay trắng trở thành giám đốc

Từng phải giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng với niềm đam mê mãnh liệt với boxing, Lê Thị Bằng lựa chọn tiếp tục gắn bó sàn đấu trên cương vị mới, đó là trở thành HLV và cũng là Giám đốc Trung tâm thể thao B2B.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
