Những bóng hồng tỏa sáng trên đường đua Biwase Tour of Vietnam 2026

Bóng hồng tỏa sáng trên đường đua Biwase Tour of Vietnam 2026

Hôm nay (8.3), giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra chặng 5 cũng là chặng cuối với lộ trình vòng quanh Đà Lạt. Ở chặng đua này chiến thắng thuộc về cua rơ người Na Uy Magdalene Lind (CLB Hitec Products – HPU). Biwase Tour of Vietnam 2026 cũng khép lại, vinh danh các cua rơ đoạt thành tích cao, trong đó chủ nhà Việt Nam có Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) và Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM Vinama).

Nữ cua rơ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật khẳng định sức mạnh nước rút, giành danh hiệu áo xanh chung cuộc giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Phát huy hiệu quả sở trường nước rút, tay đua từng 3 lần vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật tích lũy điểm số trên các cung đường bằng. Nữ cua rơ quê An Giang cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí nhỉnh hơn so với các tay đua đến từ châu Âu trong cuộc đua tốc độ. Nhờ đó Nguyễn Thị Thật đoạt danh hiệu áo xanh - nữ hoàng nước rút chung cuộc của Biwase Tour of Vietnam 2026.

Lâm Thị Thùy Dương là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng cá nhân giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó Lâm Thị Thùy Dương để lại dấu ấn ở sự toàn diện, nhất là khả năng thi đấu ở các cung đường đèo dốc. Với hạng 14 cá nhân chung cuộc, Lâm Thị Thùy Dương được vinh danh ở hạng mục cua rơ Việt Nam có thành tích tốt nhất ở Biwase Tour of Vietnam 2026. Ở độ tuổi 22 đầy sung sức, Lâm Thị Thùy Dương là niềm hy vọng lớn của xe đạp TP.HCM và Việt Nam ở các giải đấu phía trước.

Tay đua Marina Komina thể hiện đẳng cấp với cú đúp danh hiệu áo vàng, áo chấm đỏ chung cuộc ở Biwase Tour of Vietnam 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Với khả năng leo đèo thượng thặng, nữ cua rơ người Nga Marina Komina thi đấu trong màu áo CLB Li Ning Star Ladies (Trung Quốc) đoạt cú đúp danh hiệu áo vàng chung cuộc dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất và áo chấm đỏ - nữ hoàng leo núi.

Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra dịp 8.3 là giải đấu đầy ý nghĩa cho các nữ cua rơ ẢNH: KHẢ HÒA

Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra trong dịp đặc biệt 8.3 ghi nhận những nỗ lực của các bóng hồng trên đường đua đầy gian nan, thử thách lẫn hiểm nguy. Vượt lên tất cả, mỗi cua rơ bước ra đường đua với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Ngày mai, các tay đua sẽ tranh tài giải giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM cũng với 5 chặng, xuất phát tại Đà Lạt và kết thúc tại TP.HCM.