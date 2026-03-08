Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Những bóng hồng tỏa sáng trên đường đua Biwase Tour of Vietnam 2026

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
08/03/2026 14:35 GMT+7

Lâm Thị Thị Dương và Nguyễn Thị Thật là 2 cua rơ Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026.

Bóng hồng tỏa sáng trên đường đua Biwase Tour of Vietnam 2026

Hôm nay (8.3), giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra chặng 5 cũng là chặng cuối với lộ trình vòng quanh Đà Lạt. Ở chặng đua này chiến thắng thuộc về cua rơ người Na Uy Magdalene Lind (CLB Hitec Products – HPU). Biwase Tour of Vietnam 2026 cũng khép lại, vinh danh các cua rơ đoạt thành tích cao, trong đó chủ nhà Việt Nam có Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) và Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM Vinama).

Những bóng hồng tỏa sáng trên đường đua Biwase Tour of Vietnam 2026- Ảnh 1.

Nữ cua rơ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật khẳng định sức mạnh nước rút, giành danh hiệu áo xanh chung cuộc giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Phát huy hiệu quả sở trường nước rút, tay đua từng 3 lần vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật tích lũy điểm số trên các cung đường bằng. Nữ cua rơ quê An Giang cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí nhỉnh hơn so với các tay đua đến từ châu Âu trong cuộc đua tốc độ. Nhờ đó Nguyễn Thị Thật đoạt danh hiệu áo xanh - nữ hoàng nước rút chung cuộc của Biwase Tour of Vietnam 2026.

Những bóng hồng tỏa sáng trên đường đua Biwase Tour of Vietnam 2026- Ảnh 2.

Lâm Thị Thùy Dương là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng cá nhân giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó Lâm Thị Thùy Dương để lại dấu ấn ở sự toàn diện, nhất là khả năng thi đấu ở các cung đường đèo dốc. Với hạng 14 cá nhân chung cuộc, Lâm Thị Thùy Dương được vinh danh ở hạng mục cua rơ Việt Nam có thành tích tốt nhất ở Biwase Tour of Vietnam 2026. Ở độ tuổi 22 đầy sung sức, Lâm Thị Thùy Dương là niềm hy vọng lớn của xe đạp TP.HCM và Việt Nam ở các giải đấu phía trước.

Những bóng hồng tỏa sáng trên đường đua Biwase Tour of Vietnam 2026- Ảnh 3.

Tay đua Marina Komina thể hiện đẳng cấp với cú đúp danh hiệu áo vàng, áo chấm đỏ chung cuộc ở Biwase Tour of Vietnam 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Với khả năng leo đèo thượng thặng, nữ cua rơ người Nga Marina Komina thi đấu trong màu áo CLB Li Ning Star Ladies (Trung Quốc) đoạt cú đúp danh hiệu áo vàng chung cuộc dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất và áo chấm đỏ - nữ hoàng leo núi.

Những bóng hồng tỏa sáng trên đường đua Biwase Tour of Vietnam 2026- Ảnh 4.

Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra dịp 8.3 là giải đấu đầy ý nghĩa cho các nữ cua rơ

ẢNH: KHẢ HÒA

Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra trong dịp đặc biệt 8.3 ghi nhận những nỗ lực của các bóng hồng trên đường đua đầy gian nan, thử thách lẫn hiểm nguy. Vượt lên tất cả, mỗi cua rơ bước ra đường đua với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Ngày mai, các tay đua sẽ tranh tài giải giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM cũng với 5 chặng, xuất phát tại Đà Lạt và kết thúc tại TP.HCM.

Tin liên quan

Xe đạp Việt Nam tổ chức 2 giải đấu quốc tế chất lượng

Xe đạp Việt Nam tổ chức 2 giải đấu quốc tế chất lượng

Lần đầu tiên VN đăng cai 2 giải xe đạp nữ quốc tế liên tiếp nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) với sự góp mặt của nhiều cua rơ mạnh.

Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam

Giải pickleball từ thiện Mattana trao tặng 500 xe đạp đến học sinh khó khăn

Khám phá thêm chủ đề

Biwase Tour of Vietnam cua rơ Việt Nam Nguyễn Thị Thật Lâm Thị Thùy Dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận