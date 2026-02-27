Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Xe đạp Việt Nam tổ chức 2 giải đấu quốc tế chất lượng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
27/02/2026 11:23 GMT+7

Lần đầu tiên VN đăng cai 2 giải xe đạp nữ quốc tế liên tiếp nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) với sự góp mặt của nhiều cua rơ mạnh.

Cạnh tranh hấp dẫn

Với việc được đưa vào hệ thống thi đấu của UCI, 2 giải xe đạp gồm Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 4 - 14.3 tới được đánh giá tạo đột phá về chuyên môn. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao VN, cho biết: "Các đội đến từ châu Âu như Na Uy, Tây Ban Nha lần đầu đăng ký tham dự. Các đại diện của châu lục như Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan cũng mang đến giải lực lượng rất mạnh. Toàn bộ cua rơ hàng đầu khu vực Đông Nam Á đều tham gia. Vì thế giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao, cạnh tranh gay cấn, hấp dẫn".

Xe đạp Việt Nam tổ chức 2 giải đấu quốc tế chất lượng- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thật sẽ so tài với nhiều đối thủ đáng gờm ở 2 giải đấu

ảnh: Khả Hòa

7 đội xe đạp trong nước có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng cũng như tập huấn dài ngày để chinh phục 2 giải quốc tế ngay trên sân nhà. Cua rơ số 1 VN Nguyễn Thị Thật thi đấu trong màu áo CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Đội đua đến từ ĐBSCL này chiêu mộ thêm ngoại binh người Nga Golyeava Valeria, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ. Đội tuyển Biwase có đến 2 ngoại binh đến từ Nga là Zakharkina Valeriia và Natalia Frolova, quyết tâm bảo vệ danh hiệu áo vàng danh giá. Trong khi đó đội tuyển Thái Lan có Jutatip từng nhiều lần đánh bại Nguyễn Thị Thật khi cạnh tranh nước rút. Đại diện Trung Quốc mang đến giải ĐKVĐ châu Á Zhang Hao là ứng viên rất đáng gờm cạnh tranh các danh hiệu.

Cơ hội quý cho xe đạp VN

Ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết với việc đưa vào hệ thống thi đấu UCI, công tác tổ chức cũng đòi hỏi chỉn chu, chuyên nghiệp theo đúng quy định và có sự tham gia điều hành của các trọng tài quốc tế. Việc các đội nước ngoài mang đến lực lượng mạnh là cơ hội để Nguyễn Thị Thật cùng các cua rơ VN học hỏi, cọ xát, nâng cao trình độ.

Đường đua của Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM với nhiều đèo dốc cũng là cơ hội để Nguyễn Thị Thật cùng các tuyển thủ xe đạp VN đánh giá khả năng, chuẩn bị cho ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Theo lịch trình, Biwase Tour of Vietnam diễn ra 5 chặng, trong đó chinh phục các ngọn đèo gồm đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Tà Nung. Giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM diễn ra ngay sau đó với 6 chặng và cũng có những thử thách từ cung đường đèo gồm: Rù Rì, Rọ Tượng, Lương Sơn, Khương Hải, Vĩnh Hy.

Ông Cao Văn Chóng, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đồng Trưởng BTC giải, cho biết việc duy trì tổ chức từ năm 2011 đến nay, dần nâng tầm thành giải quốc tế rồi đưa vào hệ thống UCI là quá trình nỗ lực, tạo sân chơi uy tín, được bạn bè quốc tế đón nhận. "Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM góp phần nâng cao vị thế của xe đạp VN trên đấu trường quốc tế. Giải đấu ngày càng lớn mạnh cũng là động lực để gầy dựng, phát triển phong trào xe đạp trong nước, từ đây phát hiện, đào tạo những tài năng mới cho xe đạp VN", ông Chóng nhận định.


Xem thêm bình luận