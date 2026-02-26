Lại Lý Huynh cầm hòa thần đồng cờ tướng Trung Quốc ở Ngũ Dương Bôi, chia nhau ngôi nhất nhì bảng

Trận đấu hay của Lại Lý Huynh

Hôm nay, nhà đương kim vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh có màn đấu trí được chờ đợi nhất của bảng B giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 khi chạm trán với kỳ thủ 17 tuổi Lưu Bách Hoành. Kỳ thủ này được xem là thần đồng cờ tướng Trung Quốc khi vô địch châu Á năm 15 tuổi, á quân giải vô địch Trung Quốc năm ngoái.

Lại Lý Huynh (trái) có ưu thế nhưng không đánh bại được thần đồng cờ tướng Trung Quốc Lưu Bách Hoành ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM

Trước khi đấu với Lưu Bách Hoành, Lại Lý Huynh đạt 4 điểm khi hòa ở ván đầu trước Quách Phụng Đạt, thắng ván 2 trước Lưu Tử Kiện. Lưu Bách Hoành cũng có trong tay 4 điểm cuộc chạm trán với Lại Lý Huynh khi hòa Lưu Tử Kiện sau đó thắng Quách Phụng Đạt.

Ở trận đấu với thần đồng cờ tướng Trung Quốc, Lại Lý Huynh đi sau nhưng tạo được thế cờ nhỉnh hơn. Kỳ thủ số 1 Việt Nam tìm cách gia tăng sức ép nhưng Lưu Bách Hoành có những nước đi phòng thủ hiệu quả nên cả 2 chấp nhận chia điểm.

Lại Lý Huynh bất bại ở lượt đi bảng B giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM

Bình luận viên Trịnh Quốc Trọng Nghĩa (CLB Kỳ Hội Quán) nhận định: "Kỳ thủ Trung Quốc chọn khai cuộc Tiên nhân chỉ lộ trong khi Lại Lý Huynh lựa chọn Đối binh cuộc, đưa thế trận về hòa hoãn. Sau vài nước khai cuộc thông thường, Lại Lý Huynh lựa đối pháp ít thấy nên hình trận hơi yếu về mặt điểm số, tuy nhiên lại đạt được hiệu quả tâm lý khi làm cho Lưu Bách Hoành không còn nhiều dữ liệu trong hình trận anh ta đã lựa chọn và nghiên cứu trước đó. Chính vì không còn nhiều dữ liệu, nên Lưu Bách Hoành sử dụng cách đổi quân để cân bằng. Nước thứ 12 là một bước ngoặt khi thần đồng cờ tướng Trung Quốc mất 10 phút suy nghĩ và đi nước không mạnh. Tuy nhiên khả năng phòng thủ tốt giúp Lưu Bách Hoành tránh được thất bại".

Như vậy kết thúc lượt đi bảng B, Lại Lý Huynh cùng Lưu Bách Hoành chia nhau ngôi nhất nhì khi có cùng 5 điểm. 18 giờ hôm nay bước vào lượt về, Lại Lý Huynh gặp Quách Phụng Đạt còn Lưu Bách Hoành chạm trán Lưu Tử Kiện. Cuộc đua giành ngôi nhất bảng B cùng tấm vé vào bán kết Ngũ Dương Bôi 2026 được nhận định "song mã" giữa Lại Lý Huynh với Lưu Bách Hoành.

Vòng chung kết Ngũ Dương Bôi 2026 có sự góp mặt tranh tài của 16 kỳ thủ gồm 15 kỳ thủ vượt qua vòng đấu loại và 1 kỳ thủ đặc cách chính là Lại Lý Huynh - đương kim vô địch cờ tướng thế giới. Các kỳ thủ bốc thăm thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn kỳ thủ xếp hạng nhất mỗi bảng vào vòng bán kết. Giải đấu có tổng tiền thưởng khoảng 4 tỉ đồng, trong đó phần thưởng cho nhà vô địch khoảng 1,1 tỉ đồng, diễn ra từ ngày 25.2 đến 1.3.



