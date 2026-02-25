Lại Lý Huynh chạm trán 'thần đồng' cờ tướng Trung Quốc ở giải đấu có tiền thưởng 4 tỉ đồng

Thách thức lớn cho nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh

Vòng chung kết Ngũ Dương Bôi 2026 có sự góp mặt tranh tài của 16 kỳ thủ gồm 15 kỳ thủ vượt qua vòng đấu loại và 1 kỳ thủ đặc cách chính là Lại Lý Huynh - đương kim vô địch cờ tướng thế giới.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh (trái) được kỳ vọng thi đấu thành công ở Ngũ Dương Bôi 2026 tại Trung Quốc ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM

Theo kết quả bốc thăm chia bảng của vòng chung kết Ngũ Dương Bôi 2026, Lại Lý Huynh nằm ở bảng B cùng với Lưu Tử Kiện, Quách Phụng Đạt và Lưu Bách Hoành. Ở bảng đấu này đối thủ được đánh giá đáng gờm nhất với kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh chính là tài năng 17 tuổi của chủ nhà Trung Quốc Lưu Bách Hoành.

Bách Hoành được xem là thần đồng của cờ tướng Trung Quốc. Cách đây 2 năm khi mới 15 tuổi, Lưu Bách Hoàng ghi dấu ấn với việc đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh, đoạt danh hiệu vô địch cá nhân giải cờ tướng châu Á. Mới đây nhất vào tháng 1, Lưu Bách Hoành vượt qua hàng loạt cao thủ trong làng cờ tướng Trung Quốc như Mạnh Thần, Doãn Thăng, vô địch giải Tân Thái Bôi.

Bên cạnh Lưu Bách Hoành, 2 đối thủ còn lại của Lại Lý Huynh là Lưu Tử Kiện, Quách Phụng Đạt cũng có "công lực" mạnh, thể hiện qua những ván cờ xuất sắc ở vòng loại trước đó. Với việc mỗi bảng đấu chỉ chọn kỳ thủ xuất sắc nhất vào vòng bán kết buộc Lại Lý Huynh phải tập trung cao độ, không được phép "khinh suất" trước bất kỳ đối thủ nào. Theo lịch thi đấu của Ngũ Dương Bôi 2026, Lại Lý Huynh chạm trán với Quách Phụng Đạt ở trận mở màn bảng B.

Ngũ Dương Bôi 2026 có tổng tiền thưởng khoảng 4 tỉ đồng, trong đó phần thưởng cho nhà vô địch khoảng 1,1 tỉ đồng. Giải đấu ra đời từ năm 1981 nhưng lần này được người hâm mộ cờ tướng Việt Nam quan tâm khi có sự góp mặt của Lại Lý Huynh. Kỳ thủ số 1 Việt Nam chia sẻ sau khi đoạt danh hiệu vô địch thế giới năm ngoái, anh giữ trạng thái cân bằng, không nghĩ nhiều đến danh hiệu mà tập trung luyện tập, cải thiện và nâng cao sức cờ để chinh phục các giải đấu mới. Người hâm mộ cờ tướng Việt Nam chờ Lại Lý Huynh thể hiện tài năng, bản lĩnh ở Ngũ Dương Bôi nơi có sự góp mặt của hầu hết các cao thủ trong làng cờ tướng Trung Quốc cũng là những kỳ thủ giỏi nhất thế giới.



