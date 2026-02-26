Lại Lý Huynh rực sáng, kích bại cao thủ cờ tướng Trung Quốc ở Ngũ Dương Bôi

Lại Lý Huynh giữ vững ưu thế

Bất phân thắng bại với thần đồng cờ tướng Trung Quốc Lưu Bách Hoành, Lại Lý Huynh và kỳ thủ này có cùng 5 điểm, chia nhau ngôi nhất, nhì bảng B sau lượt đi vòng bảng. Ở lượt về diễn ra tối nay, Lại Lý Huynh xuất sắc đánh bại kỳ thủ trong tốp đầu của chủ nhà Trung Quốc là Quách Phụng Đạt. Đây là kỳ thủ đã cầm hòa được Lại Lý Huynh ở trận ra quân bảng B Ngũ Dương Bôi 2026.

Lại Lý Huynh giữ vững phong độ, bất bại ở giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 ẢNH: HUY VŨ

Theo dõi sát từng diễn biến của ván đấu giữa Lại Lý Huynh với Quách Phụng Đạt, bình luận viên Trịnh Quốc Trọng Nghĩa (CLB Kỳ Hội Quán) cho biết: "Sau 19 nước cờ giao tranh, hình trận của Lại Lý Huynh vẫn vững vàng và đạt được chút lợi thế, khiến ý đồ tấn công của đối thủ bất thành. Ván đấu được đẩy lên cao trào ở nước 23 khi Quách Phụng Đạt đưa Mã biên lên tham chiến còn Lại Lý Huynh cũng đưa quân Xe sang hàng Chốt của đối thủ. Lại Lý Huynh có quyết định táo bạo bỏ quân Tượng để lấy thế Pháo đầu cùng vị thế hình cờ tốt. Tuy nhiên việc mất quân Tượng cũng có những khiếm khuyết nhất định. Áp lực thời gian khiến Quách Phụng Đạt có những đi thiếu chuẩn xác và nhà đương kim vô địch thế giới đã tận dụng thành công, đánh bại cao thủ cờ tướng Trung Quốc".

Chiến thắng ấn tượng trước Quách Phụng Đạt giúp Lại Lý Huynh đạt 8 điểm. Ở ván còn lại của bảng B, thần đồng cờ tướng Trung Quốc cũng đánh bại Lưu Tử Kiện để có cùng 8 điểm với Lại Lý Huynh, tạo thế cạnh tranh song mã gay cấn.

13 giờ ngày mai (27.2), Lại Lý Huynh tái đấu Lưu Bách Hoành. Kỳ thủ nào giành chiến thắng ở trận đấu này gần như nắm trong tay ngôi nhất bảng B cùng tấm vé vào bán kết Ngũ Dương Bôi 2026.