Thanh Thúy và hàng chắn tỏa sáng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Iran

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi áp đảo

Sau chiến thắng vất vả trước Indonesia ở lượt trận thứ ba, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ tư tại vòng bảng gặp đối thủ Iran với tâm thế chủ động và quyết tâm cao. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng áp đặt lối chơi, thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp để giành chiến thắng cách biệt 25/19 ngay trong ván đấu đầu tiên.



Sang ván đấu thứ hai, hàng chắn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu cực kỳ thăng hoa. Dù toàn đội vẫn còn lộ một vài chệch choạc ở khâu bắt bước một, nhưng sự bọc lót xuất sắc và những tình huống bám chắn chuẩn xác các cô gái Việt Nam đã hoàn toàn vô hiệu hóa những mũi tấn công bên phía Iran. Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội khép lại ván đấu với điểm số 25/20, qua đó vươn lên dẫn trước 2-0.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng thứ tư liên tiếp ẢNH: AVC

Thanh Thúy tỏa sáng với 21 điểm

Trận đấu trở nên kịch tính hơn ở ván thứ ba khi các cô gái Iran dồn tổng lực nhằm lật ngược thế cờ, tạo nên thế trận bám đuổi điểm số vô cùng nghẹt thở. Trong thời điểm đầy áp lực đó, bản lĩnh của ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy đã lên tiếng đúng lúc để mang về những điểm số quan trọng.

Thanh Thúy liên tục xé toang hàng thủ đối phương bằng những cú đập uy lực để mang về 19 điểm tấn công, đồng thời đóng góp thêm 2 điểm chắn bóng trực tiếp. Sự tỏa sáng của tay đập sinh năm 1997 giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững sự tỉnh táo ở những điểm số quyết định, giành chiến thắng sát nút 27/25.

Xuất sắc ghi tổng cộng 21 điểm và trở thành VĐV ghi nhiều điểm nhất trận đấu, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đã khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng chiến thắng 3-0 chung cuộc trước Iran.