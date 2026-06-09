Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam lùi một bước

Chưa an tâm với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Cup

Ở lượt trận thứ 3 bảng B giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026 kết thúc tối qua (8.6) tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng chật vật 3-2 trước đội tuyển Indonesia nên chỉ giành được 2 điểm. Trong khi ở lượt trận trước đó, đội tuyển Kazakhstan giành trọn 3 điểm trước Indonesia khi giành chiến thắng 3-0.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp sau Kazakhstan tại bảng B giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026 tại Philippines ẢNH: AVC

Sau 3 lượt đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng nhưng chỉ đạt 8 điểm trong khi đội tuyển Kazakhstan có 9 điểm tuyệt đối. Kết quả này giúp đội tuyển Kazakhstan dẫn đầu bảng B còn đội tuyển Việt Nam hạng 2. Đội tuyển Indonesia xếp hạng 3 với 4 điểm, tiếp theo là Hồng Kông (3 điểm), Iran (0 điểm) và Li Băng (0 điểm).

Cơ hội giành lại ngôi nhất bảng B tại giải bóng chuyền nữ AVC Cup vẫn trong tay các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần thắng Iran ở lượt trận thứ 4 ngày 11.6 sau đó lượt trận cuối diễn ra ngày 12.6 với Kazakhstan sẽ là chung kết bảng. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội dồn quyết tâm giành ngôi nhất bảng B để né đội tuyển Hàn Quốc (đội nhiều khả năng xếp nhất bảng A) ở vòng bán kết.

Trận thắng nhọc nhằn vừa qua trước đội tuyển Indonesia cho thấy sự tiến bộ của đối thủ nhưng cũng cảnh báo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần giữ sự tập trung, trạng thái thi đấu tốt trước mọi đối thủ. Kể từ sau khi Nguyễn Thị Bích Tuyền không còn thi đấu, vị trí đối chuyền ở đội tuyển Việt Nam chưa có người đủ sức thay thế. Đoàn Thị Xuân hay Đặng Thị Kim Thanh vẫn chưa tạo được sức bật tốt ở mũi đánh quan trọng này nên các chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh lẫn phụ công Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy phải "chia lửa".

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ AVC Cup hôm nay:

Bảng A:

Hạng Đội Thắng Thua Điểm 1 Philippines 2 1 7 2 Hàn Quốc 2 0 6 3 Đài Loan 2 0 6 4 Úc 1 1 2 5 Uzbekistan 0 2 0 6 Kyrgyzstan 0 3 0

Bảng B:

Hạng Đội Thắng Thua Điểm 1 Kazakhstan 3 0 9 2 Việt Nam 3 0 8 3 Indonesia 1 2 4 4 Hồng Kông 1 2 3 5 Iran 0 2 0 6 Li Băng 0 2 0



