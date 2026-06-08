Thắng nhọc nhằn Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất ngôi đầu bảng AVC Cup

Hai ván thua bất ngờ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Không ngoài dự đoán, trước đội Indonesia được đánh giá "cứng cựa", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tung ra sân đội hình được xem là mạnh nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Cặp chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh; đối chuyền Đoàn Thị Xuân, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Nguyễn Khánh Đang, phụ công Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia ở vòng bảng AVC Cup diễn ra hôm nay ẢNH: AVC

Đội tuyển Indonesia nhập cuộc tốt, phát huy hiệu quả từ những cú phát bóng "sống" gây sức ép lên khả năng bắt bước một của đội tuyển Việt Nam. Từ đó đội đương kim vô địch AVC Cup bị động trong triển khai tấn công, mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Đối thủ cũng hóa giải tốt các mũi tấn công chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từ đó tạo mạch ghi điểm ấn tượng trước khi bất ngờ giành chiến thắng 25/18 ở ván 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu nhọc nhằn trước Indonesia ẢNH: AVC

Ở ván 2, bóng được dồn nhiều hơn cho Trần Thị Thanh Thúy và mũi tấn công số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng thi đấu bùng nổ. Tuy nhiên đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia tiếp tục đeo bám quyết liệt, gây ra không ít khó khăn cho các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Những pha phối hợp tấn công hiệu quả, kết thúc ở vị trí phụ công của Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh mang về chiến thắng 25/22 cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, qua đó cân bằng tỷ số 1-1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất ngôi đầu bảng B tại AVC Cup 2026 ẢNH: AVC

Các cô gái đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu ấn tượng ở ván 3. Bên cạnh Trần Thị Thanh Thúy, các mũi phụ công Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh vừa tấn công tốt vừa bám chắn hiệu quả. Phụ công trẻ Lê Như Anh là người để lại dấu ấn với những pha bám chắn sắc bén và cũng chính cô ghi điểm số ấn định chiến thắng 25/18 cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Indonesia ở ván đấu này và vượt dẫn 2-1.

Những tưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tinh thần lên cao sẽ có thêm chiến thắng ở ván 4 để ấn định thắng lợi chung cuộc trước Indonesia nhưng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ để thua 19/25 và bị đối thủ cân bằng tỷ số 2-2. Đây là ván đấu mà các tay đập Việt Nam tấn công thiếu tự tin và mắc nhiều lỗi.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng tạo cách biệt lên 5 điểm (8/3) tại ván 5 quyết định nhưng đội tuyển Indonesia kiên trì đeo bám, cân bằng được 13/13. Vượt qua những pha bóng "thót tim", Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội mới giành chiến thắng 15/13, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2 đầy nhọc nhằn trước Indonesia.

Việc giành chiến thắng với tỷ số sít sao trước Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam chỉ được 2 điểm ở trận đấu này, vì thế chỉ có tổng cộng 8 điểm, mất ngôi đầu bảng B tại AVC Cup 2026 về tay đội tuyển Kazakhstan (9 điểm). Ngày 11.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 4, chạm trán đội tuyển Iran.