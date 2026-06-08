Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ AVC Cup hôm nay: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia

Khó cản đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm thắng lợi ở AVC Cup

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trên hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch AVC Cup với những trận đấu ở vòng loại. Sau khi đánh bại Li Băng rồi Hồng Kông cùng tỷ số 3-0, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán với đội tuyển Indonesia ở lượt trận thứ 3.

Nhiều khả năng Trần Thị Thanh Thúy ra sân từ đầu trong trận đấu với Indonesia hôm nay tại AVC Cup ở Philippines ẢNH: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia được đánh giá cao hơn so với Li Băng và Hồng Kông, vì thế nhiều khả năng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dùng đội hình chính ngay từ đầu nhằm tạo đà thuận lợi về điểm số lẫn tâm lý. Cũng vì thế, ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy cũng có khả năng lần đầu có tên trong đội hình xuất phát tại AVC Cup năm nay. Bên cạnh đó dàn tuyển thủ trụ cột như Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh... cũng hứa hẹn cùng ra sân và tỏa sáng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Indonesia để giữ ngôi đầu bảng B tại AVC Cup 2026 ẢNH: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia hiện xếp hạng 3 bảng B với thành tích 1 thắng (trước Iran) và 1 thua (trước Kazakhstan). Trong những lần chạm trán trước đây, đội tuyển Indonesia đa phần thất thủ trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh giá đối thủ là đội bóng có thực lực, vì thế không được phép chủ quan.

Mục tiêu của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội là vượt qua Indonesia nhằm bảo vệ ngôi đầu bảng xếp hạng AVC Cup trước sự cạnh tranh quyết liệt của đội tuyển Kazakhstan hiện cũng có 2 trận thắng. Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia diễn ra lúc 17 giờ hôm nay.