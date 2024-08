Link xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Indonesia hôm nay (3.8)

Ở trận ra quân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines trong khi Indonesia thất thủ 0-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là vượt qua Indonesia để tranh vô địch với Thái Lan ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày mai.

Bích Tuyền (10) tiếp tục gánh trọng trách ghi điểm cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam VFV

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ chưa yên tâm khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam với lực lượng mạnh nhất vẫn nhiều lần bị đội bóng yếu hơn là Philippines dẫn trước, tạo ra rất nhiều khó khăn. Khả năng bắt bước một chưa tốt, phòng ngự còn lỏng lẻo và tấn công cũng chưa đạt hiệu quả cao là nguyên nhân khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng chưa thuyết phục ở trận ra quân.

Dấu ấn mà đội chủ nhà để lại là khả năng bùng nổ đúng lúc của Nguyễn Thị Bích Tuyền với tổng cộng 27 điểm bên cạnh Vi Thị Như Quỳnh dù dự bị nhưng khi vào sân chơi đạt yêu cầu khi đóng góp 8 điểm, là tay ghi điểm số 2 của Việt Nam trong trận gặp Philippines. Khả năng "đọc" trận đấu và có những sự điều chỉnh nhân sự lẫn lối chơi hợp lý từ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lật ngược tình thế trước Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng thủ VFV

Đội tuyển Indonesia mang đến giải lực lượng mạnh nhất với ngôi sao số 1 Megawati. Họ chấp nhận thất thủ trước đội tuyển hạng 14 thế giới là Thái Lan quá mạnh nhưng sẽ dồn toàn lực cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Vì thế được đánh giá cao hơn nhưng Bích Tuyền cùng các đồng đội cần tập trung cao độ, phát huy hết khả năng ở từng vị trí. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 32 còn Indonesia xếp hạng 56. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng thường xuyên thắng Indonesia trong các lần chạm trán.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền Việt Nam với Indonesia diễn ra lúc 19 giờ hôm nay và được trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus. Người hâm mộ cũng có thể xem trực tiếp trận đấu trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams). Lúc 16 giờ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Philippines.