Xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Philippines ở đâu, kênh nào?

SEA V.League năm nay có tổng cộng 2 chặng gồm chặng 1 tại Vĩnh Phúc và chặng 2 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Giải đấu thu hút 4 đội tuyển mạnh nhất khu vực là Thái Lan, Indonesia, Philippines và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu Philippines sau gần 1 tháng VFV

Ở chặng 1 hứa hẹn rất hấp dẫn khi các đội đều mang đến giải lực lượng mạnh nhất. Trong đó đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á và hiện xếp hạng 14 thế giới là tuyển Thái Lan có đầy đủ các ngôi sao như Thatdao, Chatchu-on, Pimpichaya, Thanacha, Sasipapron... Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng triệu tập trở lại đội hình tốt nhất với 2 tay ghi điểm hàng đầu là Nguyễn Thị Bích Tuyền và Trần Thị Thanh Thúy bên cạnh Lâm Oanh, Kiều Trinh, Tú Linh, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Nguyệt Anh, Khánh Đang.

Ở trận khai mạc chặng 1 SEA V.League diễn ra lúc 19 giờ hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển Philippines. Ở lần chạm trán gần nhất tại Cúp bóng chuyền Challenge thế giới 2024 diễn ra đầu tháng trước, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0 để tiến vào bán kết sau đó xuất sắc đoạt HCĐ.

Lịch thi đấu chặng 1 SEA V.League ngày 2.8

Trong các lần chạm trán trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines cũng chưa đánh bại được các cô gái Việt Nam. Tuy vậy đội bóng này đang được đầu tư tốt với nhiều nhân tố triển vọng, vì thế HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lưu ý các học trò phải tập trung cao độ, tránh tâm lý chủ quan.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển Philippines được trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, On Plus. Ngoài ra người hâm mộ còn có thể xem trực tiếp trận đấu này trên YouTube Bóng chuyền Việt Nam. Trước đó vào lúc 16 giờ diễn ra trận mở màn giữa đội tuyển Thái Lan với Indonesia.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự chặng 1 SEA V.League 2024: