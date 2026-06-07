Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thăng tiến

Làng bóng chuyền nữ thế giới sôi động với các giải đấu quốc tế lớn đang diễn ra, có sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Trong đó đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng chuyền châu Á (AVC Cup) còn đội tuyển Thái Lan tham dự giải bóng chuyền thế giới Nations League cấp độ cao hơn.



Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới ẢNH: AVC

Tại AVC Cup 2026 đang diễn ra tại Philippines, Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Li Băng, Hồng Kông, xếp nhất bảng B. Kết quả này giúp đội bóng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt tích lũy được 6,92 điểm. Với tổng cộng 143,67 điểm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng 1 bậc, từ hạng 28 lên hạng 27 thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam áp sát Thái Lan trên bảng xếp hạng thế giới ẢNH: FIVB

Trong khi đó tại Nations League, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan để thua 4 trận liên tiếp trước Serbia, Trung Quốc, Bỉ, CH Czech. Kết quả bết bát này khiến đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á chỉ còn 156,44 điểm, tụt 6 bậc từ hạng 18 xuống hạng 24 thế giới. Nếu không cải thiện thành tích ở Nations League, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan nguy cơ lớn bị đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam qua mặt. Hồi tháng 8 năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thu ngắn cách biệt với Thái Lan chỉ còn 1 bậc (22 so với 21) nhưng không qua mặt được "kình địch". Lần này với việc thi đấu ở AVC Cup với các đối thủ "vừa miếng" là cơ hội lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm nên lịch sử.

17 giờ ngày mai (8.6), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu lượt trận thứ 3 bảng B ở AVC Cup 2026, chạm trán với đội tuyển Indonesia. Mục tiêu của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội là giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.