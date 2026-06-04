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Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ AVC Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dậy sớm

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
04/06/2026 07:16 GMT+7

Hầu hết các trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ châu Á AVC Cup 2026 ở Philippines diễn ra lúc 8 giờ sáng nên Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội phải dậy từ sớm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ cho AVC Cup

Giờ thi đấu được xem là trở ngại với đội tuyển bóng chuyền nữ VIệt Nam ở giải bóng chuyền nữ AVC Cup lần này. Bởi lẽ như HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ 4 trong 5 trận đấu tại vòng bảng của đội diễn ra lúc 8 giờ sáng, để đảm bảo chuyên môn, toàn đội phải thức dậy tầm 5 giờ. Những ngày tập luyện vừa qua, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đã làm quen với khung giờ thi đấu buổi sáng, sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AVC Cup.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ AVC Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dậy sớm- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đến Philippines, sẵn sàng chinh phục giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Philippines nhằm chuẩn bị cho AVC Cup. Theo lịch thi đấu, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chạm trán với Lebanon ở trận ra quân lúc 8 giờ ngày 6.6, sau đó lần lượt chạm trán Hồng Kông (8 giờ ngày 7.6), Indonesia (18 giờ ngày 9.6), Iran (8 giờ ngày 11.6) và Kazakhstan (8 giờ ngày 12.6).

Giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 14.6 thu hút 12 đội tham gia là Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Úc, Uzbekistan (bảng A) và Việt Nam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Lebanon (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội xếp nhất, nhì 2 bảng vào bán kết, các đội còn lại tranh hạng từ 5 đến 12.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự AVC Cup 2026 với 14 tuyển thủ là chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy; đối chuyền Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh; phụ công Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến; chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi; libero Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.

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