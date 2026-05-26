Bóng chuyền nữ Việt Nam quyết săn vàng châu Á

Hoàng Quỳnh
26/05/2026 11:30 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026 diễn ra đầu tháng 6 tại Philippines.

Chưa có lực lượng mạnh nhất

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ VN thiếu vắng khá nhiều gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh. Trong đó, cặp đối chuyền Tuyền - Trinh để lại khoảng trống lớn bởi 2 nhân tố thay thế là Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh chưa thể sánh bằng. "Vì nhiều lý do bất khả kháng nên đội tuyển không có được lực lượng tốt nhất. Tuy nhiên 14 tuyển thủ được triệu tập lần này đều có phong độ, thể trạng tốt. Tôi tin các em sẽ nỗ lực tập luyện, tạo sự gắn kết, hướng đến mục tiêu toàn đội đề ra ở AVC Cup 2026", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN tự tin với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch giải bóng chuyền AVC Cup

Hôm qua (25.5), đội tuyển đã tập trung tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Nhiều tuyển thủ vừa trải qua quá trình thi đấu kéo dài từ vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hà Nội, Cúp bóng chuyền Hùng Vương tại Phú Thọ vào tháng 4 và mới đây là Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền tại Tây Ninh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng các gương mặt trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ ở AVC Cup 2026.

Đối thủ đáng gờm

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết sau 3 mùa giải liên tiếp vô địch AVC Cup, lần này đội tuyển VN vẫn giữ mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Thách thức lớn nhất cho bóng chuyền nữ VN khi giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Hàn Quốc. Đối thủ này thi đấu ở FIVB Nations League 2025 nhưng rớt hạng nên trở lại sân chơi AVC Cup.

Theo kết quả bốc thăm ở AVC Cup 2026, đội tuyển VN nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Li Băng. Trong khi đó, Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Philippines và các đội Đài Loan, Úc, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Đội tuyển VN (hạng 28 thế giới) sẽ cạnh tranh ngôi nhất bảng cùng Kazakhstan (hạng 35 thế giới). Các đối thủ còn lại bị đánh giá thấp hơn nhưng cũng được xem là ẩn số. Vì thế Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội không được phép chủ quan.

Bên cạnh đội tuyển Hàn Quốc, một đối thủ tiềm năng cạnh tranh danh hiệu AVC Cup lần này là chủ nhà Philippines. Với chính sách nhập tịch cùng sự đầu tư mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, bóng chuyền nữ Philippines dần có được lực lượng mạnh, đội hình có chiều sâu. Lợi thế sân nhà với sự đồng hành của người hâm mộ cũng là động lực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines hướng đến kỳ AVC Cup đột phá.

Với đội tuyển bóng chuyền nữ VN, công tác hồi phục, tích lũy thể lực ngày càng được chú trọng. Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN, cho biết ở lần tập trung này, chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ trở lại. Chuyên gia người Úc đã đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở SEA Games 33 và giải vô địch thế giới năm 2025. Ông Karl Lim có chuyên môn tốt, giàu tâm huyết, nhờ đó nền tảng thể lực của các tuyển thủ VN được cải thiện đáng kể. Trần Thị Thanh Thúy cùng các tuyển thủ đủ sức thi đấu kể cả các trận kéo dài 5 ván.

Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hội quân, sắp đấu những giải nào?

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức hội quân ngày 25.5 tại Hà Nội, khởi động cho năm 2026 với hàng loạt giải đấu quốc tế quan trọng.

