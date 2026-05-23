'Nữ thần' bóng chuyền CLB Suwon đoạt hoa khôi Cúp VTV9 - Bình Điền

Người đẹp xứ Hàn được vinh danh ở Cúp VTV9 - Bình Điền

Tối 23.5, Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền kết thúc tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh với danh hiệu vô địch thuộc về CLB Giang Tô (Trung Quốc). Ngoài các danh hiệu đồng đội chung cuộc, BTC còn trao các hạng mục giải thưởng cá nhân, trong đó danh hiệu hoa khôi thuộc về đối chuyền Baek Chae-rim.

Baek Chae-rim đoạt hoa khôi Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: DUY ANH

Với nhan sắc nổi bật, người đẹp xứ Hàn đốn tim người hâm mộ ở Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền. Tuy CLB Suwon không có được thứ hạng cao (xếp hạng 8 chung cuộc) nhưng Baek Chae-rim cũng có niềm vui với danh hiệu hoa khôi nhờ số phiếu bầu chọn cao nhất từ BTC.

Trần Thị Thanh Thúy đoạt cú đúp danh hiệu cá nhân chủ công xuất sắc và VĐV xuất sắc nhất Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: DUY ANH

Tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy (CLB VTV Bình Điền Long An) đoạt cú đúp danh hiệu cá nhân là chủ công xuất sắc và VĐV xuất sắc nhất giải. Đây là phần thưởng xứng đáng cho 4T (biệt danh của Thanh Thúy) khi cô ghi nhiều điểm nhất, giúp CLB VTV Bình Điền Long An vượt qua nhiều đối thủ mạnh để có mặt ở chung kết, sau đó nhận danh hiệu á quân.

Phạm Quỳnh Hương được vinh danh ở hạng mục VĐV trẻ triển vọng ẢNH: DUY ANH

Nhà vô địch Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền cũng có nhiều gương mặt được vinh danh ở hạng mục cá nhân gồm bộ đôi phụ công xuất sắc Wan Ziyue, Yang Jia; đối chuyền xuất sắc Zhou Yetong. Chuyền hai xuất sắc thuộc về Võ Thị Kim Thoa (CLB VTV Bình Điền Long An), libero xuất sắc Nguyễn Khánh Đang (Hà Nội Tasco Auto), chủ công xuất sắc Vi Thị Như Quỳnh (CLB Hà Nội Tasco Auto). Tài năng 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương (CLB Binh chủng Thông tin) được vinh danh ở hạng mục VĐV trẻ triển vọng. Đây là động lực để Quỳnh Hương nỗ lực hoàn thiện, gặt hái thành công mới.







