CLB VTV Bình Điền Long An vào chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026

Hoàng Quỳnh
21/05/2026 21:45 GMT+7

Đánh bại CLB Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3-0, CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026, chạm trán CLB Giang Tô (Trung Quốc).

Chiến thắng ấn tượng của CLB VTV Bình Điền Long An

Khán giả đến chật kín nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh vào tối 21.5 cổ vũ cho trận bán kết 2 Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với CLB VTV Bình Điền Long An. Đây là 2 CLB bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam.

Đối chuyền Trà My (phải) có trận đấu ấn tượng góp công giúp CLB VTV Bình Điền Long An đánh bại CLB Hà Nội Tasco Auto, giành quyền vào chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026

CLB Hà Nội Taco Auto được đánh giá cao khi đội hình sở hữu rất nhiều tuyển thủ gồm Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Đoàn Thị Xuân, Lê Thanh Thúy. Trong khi đó đội chủ giải VTV Bình Điền Long An bên cạnh ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy còn có các tuyển thủ khác như Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa. Ngoài ra còn có ngoại binh người Cuba Ortiz.

Người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh cổ vũ cho trận bán kết giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Hà Nội Tasco Auto

Trận "chung kết" giữa 2 CLB hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra với diễn biến đầy bất ngờ. Được khán giả "tiếp lửa" từ khán đài, phụ công Lê Như Anh cùng đối chuyền Trà My liên tiếp ghi điểm cho CLB VTV Bình Điền Long An. Sau đó đến lượt tay ghi điểm chủ lực Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng giúp đội chủ giải giành chiến thắng 25/20 ở ván 1.

Trần Thị Thanh Thúy thể hiện đẳng cấp, ghi những điểm số quyết định cho CLB VTV Bình Điền Long An

Tiếp đà hưng phấn, các cô gái đội VTV Bình Điền Long An chơi "tưng bừng" ở ván 2. Trần Thị Thanh Thúy, Trà My cùng Lê Như Anh tiếp tục là những gương mặt thay nhau ghi điểm cho đội chủ giải. Nhờ đó các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục giành chiến thắng 25/19, vượt dẫn 2-0 trước CLB Hà Nội Tasco Auto.

Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không thể giúp CLB Hà Nội Tasco Auto xoay chuyển tình thế. Bởi lẽ các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto thi đấu với trạng thái tâm lý nặng nề, không tự tin triển khai thế trận tấn công. Vị Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo và cả Vi Thị Nhi Yến đều thi đấu dưới khả năng, vì thế CLB Hà Nội Tasco Auto "bất lực", không thể cản đà thăng tiến của đội VTV Bình Điền Long An.

Thi đấu dưới phong độ, các cầu thủ CLB Hà Nội Tasco Auto thất thủ trước CLB VTV Bình Điền Long An chỉ sau 3 ván

Thắng lợi 25/17 ở ván 3 giúp CLB VTV Bình Điền Long An ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0, qua đó giành quyền vào chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền. Đối thủ của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội ở chung kết diễn ra lúc 19 giờ ngày 23.5 là CLB Giang Tô (Trung Quốc). Ở bán kết 1 trước đó, CLB Giang Tô vượt qua CLB LP Bank Ninh Bình với tỷ số 3-1. Trong khi đó CLB Hà Nội Tasco Auto sẽ đấu trận tranh hạng ba với CLB LP Bank Ninh Bình.

