Lịch thi đấu bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền hôm nay: Nảy lửa

Dàn sao nội binh so tài ở bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền

Ở vòng bảng, CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại cả 2 đội quốc tế là CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản), CLB Suwon (Hàn Quốc) với cùng tỷ số 3-0. Do đã chắc suất vào bán kết với ngôi nhất bảng đồng thời dưỡng sức cho các trụ cột, tránh rủi ro gặp chấn thương nên ban huấn luyện CLB Hà Nội Tasco Auto trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ dự bị, cầu thủ trẻ ở lượt trận cuối thua 1-3 trước LP Bank Ninh Bình.

Trần Thị Thanh Thúy (trái) được kỳ vọng tỏa sáng khi cùng CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán CLB Hà Nội Tasco Auto ở bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền diễn ra hôm nay ẢNH: DUY ANH

Chạm trán với đội chủ giải VTV Bình Điền Long An là thách thức không nhỏ cho CLB Hà Nội Tasco Auto. Bởi lẽ đội bóng này sở hữu tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy có phong độ cao và là người ghi nhiều điểm nhất ở vòng đấu bảng. Bên cạnh Thanh Thúy, đối chuyền Trà My cùng ngoại binh người Cuba Ortiz cũng chơi ngày càng hay giúp CLB VTV Bình Điền Long An có thêm những phương án tấn công đa dạng. Đặc biệt, cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được tiếp thêm động lực tinh thần to lớn khi có sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Trần Thị Thanh Thúy gánh trọng trách ghi điểm số 1 cho CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: DUY ANH

CLB Hà Nội Tasco Auto được đánh giá cao hơn VTV Bình Điền Long An ở sự đồng đều các vị trí trên sân. Bên cạnh mũi tấn công số 1 Vi Thị Như Quỳnh, đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội còn có tay đập trẻ Bùi Thị Ánh Thảo, phụ công kỳ cựu Lê Thanh Thúy, chuyền hai nhạy bén Vi Thị Yến Nhi. Khả năng phòng thủ là điểm mạnh của CLB Hà Nội Tasco Auto khi sở hữu libero số 1 Việt Nam Nguyễn Khánh Đang. Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng trước ở vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia, CLB Hà Nội Tasco Auto đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0. Đó là cơ sở để các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giữ sự tự tin khi tái đấu lần này dù không còn ngoại binh xuất sắc Ivana Vanjak (Đức) trong đội hình.

Tay đập trẻ Bùi Thị Ánh Thảo (trái) ngày càng trưởng thành trong màu áo Hà Nội Tasco Auto, hứa hẹn tỏa sáng ở bán kết ẢNH: DUY ANH

Trận bán kết 2 Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với VTV Bình Điền Long An diễn ra lúc 20 giờ hôm nay, được trực tiếp trên trên VTV9, VTV10, VTV5 Tây Nguyên, FPT Play, SCTV15, On Sports. Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@vtvthethaoofficial/streams.