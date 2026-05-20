Lịch thi đấu bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền hôm nay: Khó bất ngờ

Quỳnh Anh
20/05/2026 09:09 GMT+7

Hôm nay tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh diễn ra trận bán kết đầu tiên của Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026.

Trước vòng bán kết, các đội tham dự Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 có ngày nghỉ ngơi, tham quan khám phá các địa danh nổi tiếng ở Tây Ninh như Tòa thánh Tây Ninh, núi Bà Đen... Tối cùng ngày các đội tham dự gala, hào hứng tham dự nhiều tiết mục hấp dẫn như thi tài năng, miss áo bà ba.

CLB Giang Tô (Trung Quốc, áo đỏ) sở hữu chiều cao ấn tượng, tấn công tầm cao hiệu quả được đánh giá cao ở bán kết

ẢNH: DUY ANH

20 giờ hôm nay diễn ra trận bán kết 1 Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 với cuộc đối đầu giữa CLB Giang Tô (Trung Quốc) với CLB LP Bank Ninh Bình. Ở vòng bảng, CLB Giang Tô xếp nhất bảng A còn LP Bank Ninh Bình xếp nhì bảng B.

CLB Giang Tô là đương kim á quân bóng chuyền nữ Trung Quốc, mang đến Tây Ninh lực lượng rất mạnh với dàn cầu thủ có chiều cao lý tưởng như Wan Ziyue (1,96 m), Fan Boning (1,92 m), Yang Jia (1,90 m), Li Hanyu (1,90 m), Chen Jiayu (1,90 m). Ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng này là đối chuyền Zhou Yetong với khả năng tấn công đa dạng, hiệu quả. Với đội hình đồng đều, CLB Giang Tô được đánh giá cao hơn so với LP Bank Ninh Bình.

Nguyễn Thị Uyên cùng CLB LP Bank Ninh Bình nỗ lực tạo bất ngờ cho CLB Giang Tô (Trung Quốc)

ẢNH: DUY ANH

CLB LP Bank Ninh Bình sở hữu ngoại binh người Thái Lan Kuttika cùng các nội binh chất lượng như Nguyễn Thị Uyên, Đinh Thị Thúy nhưng lối chơi của các học trò HLV Thái Thanh Tùng chưa "mượt mà" và cần cải thiện nếu muốn tạo bất ngờ cho đối thủ rất mạnh như CLB Giang Tô. Ở vòng bảng, CLB LP Bank Ninh Bình tạo bất ngờ khi đánh bại CLB Hà Nội Tasco Auto, tuy nhiên đó là trận đấu mà đối thủ chỉ đưa ra sân đội hình phụ nhắm trui rèn bởi đã đạt mục tiêu vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Trận bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 giữa CLB Giang Tô với LP Bank Ninh Bình được trực tiếp trên trên VTV9, VTV10, VTV5 Tây Nguyên, FPT Play, SCTV15, On Sports. Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@vtvthethaoofficial/streams.


