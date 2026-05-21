Tối 20.5 tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, CLB Giang Tô (Trung Quốc) ngược dòng đánh bại CLB LP Bank Ninh Bình với tỷ số 3-1 ở trận bán kết 1 Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chung kết.

CLB Giang Tô (Trung Quốc, trái) phát huy hiệu quả sức mạnh từ dàn cầu thủ có chiều cao vượt trội ẢNH: DUY ANH

Bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ nhưng các cô gái đội LP Bank Ninh Bình gây bất ngờ khi thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng 25/23 trước CLB Giang Tô ở ván 1. Đây là ván đấu các gương mặt được kỳ vọng ở CLB LP Bank Ninh Bình như Nguyễn Thị Uyên, Đinh Thị Thúy cùng ngoại binh Kuttika cùng các đồng đội thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ, tạo nên nhiều pha cứu thua ngoạn mục đồng thời tấn công hiệu quả.

Các cầu thủ LP Bank Ninh Bình có trận đấu đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh hơn là CLB Giang Tô ẢNH: DUY ANH

"Bừng tỉnh" trở lại, các cầu thủ Giang Tô vùng lên mạnh mẽ ở ván 2. Trong đó dàn tay đập có chiều cao vượt trội như Wan Ziyue (1,96 m), Fan Boning (1,92 m) cùng đối chuyền từng khoác áo đội tuyển Trung Quốc Zhou Yetong tỏa sáng giúp CLB Giang Tô giành chiến thắng 25/16, cân bằng tỷ số 1-1.

CLB LP Bank Ninh Bình có ván thắng ấn tượng trước đối thủ mạnh từ Trung Quốc ẢNH: DUY ANH

Các học trò HLV Thái Thanh Tùng nỗ lực đeo bám, tạo ra những pha ghi điểm ấn tượng nhưng dàn cầu thủ cao to của CLB Giang Tô phát huy sức mạnh đồng đều, nhờ đó thắng liên tiếp 2 ván với điểm số lần lượt 25/21, 25/21, hoàn tất chiến thắng chung cuộc 3-1.

CLB Giang Tô giành tấm vé đầu tiên vào chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: DUY ANH

Như vậy CLB Giang Tô đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026. Đối thủ của CLB Giang Tô ở chung kết là đội thắng trong cặp bán kết 2 diễn ra ngày mai giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với VTV Bình Điền Long An.







