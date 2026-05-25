Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hội quân, sắp đấu những giải nào?

Dịp này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) tổ chức chương trình gặp gỡ “Hành trình Bóng chuyền Việt Nam 2026” nhằm khích lệ tinh thần toàn đội trước giai đoạn thi đấu đầy thử thách. Sự kiện diễn ra ngay trong ngày hội quân của đội tuyển, đồng thời mở ra định hướng phát triển mới cho bóng chuyền Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và gắn kết hơn với cộng đồng, doanh nghiệp cũng như truyền thông.

Theo VFV, chương trình không chỉ nhìn lại những bước tiến nổi bật của bóng chuyền Việt Nam trong thời gian gần đây mà còn tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trước các mục tiêu lớn trong năm 2026.

Chủ tịch VFV Dương Mạnh Tiến chia sẻ: “VFV định hướng đưa các giải đấu và trận đấu trở thành những sản phẩm giải trí thể thao chuyên nghiệp, qua đó tạo nguồn thu bền vững từ truyền thông, thương mại và hệ sinh thái người hâm mộ, thay vì chỉ khai thác giá trị các giải đấu theo mô hình truyền thống”.

Sau khi hoàn thành mùa giải cấp CLB trong nước, 14 tuyển thủ xuất sắc nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hội quân để chuẩn bị cho chuỗi chiến dịch quốc tế dày đặc trong năm nay.

Theo kế hoạch, Thanh Thúy cùng đồng đội sẽ tham dự AVC Women’s Volleyball Cup 2026 tại Philippines, nơi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Tiếp đó là SEA V-League 2026 với 2 chặng đấu diễn ra tại Việt Nam và Thái Lan, VTV Cup 2026, giải vô địch châu Á tại Trung Quốc và đặc biệt là ASIAD 2026 – chiến dịch trọng điểm lớn nhất năm.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 là tiếp tục góp mặt trong tốp 4 châu Á.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sở hữu những thành tựu xuất sắc

Để hướng đến những mục tiêu ấy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu nền tảng thành tích đầy ấn tượng trong giai đoạn 2023 - 2025 dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Năm 2023, đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tốp 4 giải vô địch châu Á sau chiến thắng trước Úc ở trận tứ kết, tạo nên cột mốc đáng nhớ tại sân chơi số 1 châu lục.

Ở đấu trường AVC Challenge Cup/AVC Nations Cup, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng khẳng định vị thế thống trị với 3 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025. Đặc biệt tại AVC Nations Cup 2025 tổ chức trên sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bảo vệ thành công chức vô địch bằng phong độ thuyết phục khi chỉ thua đúng 1 set trong toàn giải, đồng thời đánh bại Philippines 3-0 trong trận chung kết.

Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tốp 30 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), vươn lên hạng 28 thế giới và đứng thứ 4 châu Á.

Không dừng lại ở đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử tại SEA V.League 2025 khi lần đầu đánh bại Thái Lan và vô địch chặng 2 giải đấu. Thành tích này giúp đội tuyển vươn lên hạng 22 thế giới – thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang khi giành vị trí tốp 4 chung cuộc, cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc hàng đầu như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đứng hạng 28 thế giới với 136,75 điểm, đồng thời xếp thứ 4 châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

Bên cạnh sự nỗ lực của ban huấn luyện và các tuyển thủ, sự phát triển của bóng chuyền nữ Việt Nam còn ghi nhận dấu ấn lớn từ các doanh nghiệp đồng hành như PVCFC, Động Lực và Handee. VFV cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược với các đơn vị tài trợ nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững cho bóng chuyền Việt Nam trong tương lai.