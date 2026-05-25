Hào hứng tranh tài giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên 2026: Ca sĩ Minh Quân vô địch

Quỳnh Anh
25/05/2026 15:24 GMT+7

Giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên 2026 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ vừa diễn ra sôi nổi, hào hứng tại TP.HCM.

Không lo "out trình" ở giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên 

Điều đặc biệt của giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên 2026 so với rất nhiều giải pickleball hiện nay là BTC mời đích danh VĐV tham dự và không thu phí. BTC cũng tiến hành phân chia trình độ theo 4 nhóm A, B, C, D sau đó tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên cho cả nội dung mở rộng lẫn nội dung hữu nghị. 

Ca sĩ Đỗ Minh Quân tranh xuất sắc vô địch nội dung mở rộng ở giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên 2026

ẢNH: BTC

Vì thế các trận đấu tại giải diễn ra cân bằng, cạnh tranh quyết liệt trên tinh thần giao lưu vui vẻ. Nghệ sĩ Việt Anh, ca sĩ Đỗ Minh Quân, diễn viên Thanh Tùng, Thái Chí Hùng, Đình Hiếu... đều "cháy" hết mình khi trải nghiệm thi đấu tại giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên Quán. 

Các VĐV hào hứng tham gia giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên Quán 2026

ẢNH: BTC

Ca sĩ Đỗ Minh Quân lên ngôi ngoạn mục

Đứng cặp với Châu Hoàng Huy, ca sĩ Đỗ Minh Quân phòng thủ đầy tự tin và tấn công sắc bén mỗi khi có cơ hội ngon ăn. Vượt qua nhiều trận đấu cam go, anh cùng đồng đội giành quyền vào chung kết nội dung mở rộng, chạm trán đôi Trí Càng Long/Mai Công Huy. Sự kết hợp ăn ý, "công thủ toàn diện" giúp ca sĩ Đỗ Minh Quân cùng Châu Hoàng Huy vượt qua được sự lì lợm của Trí Càng Long/Mai Công Huy, qua đó giành ngôi vô địch. Đồng hạng ba ở nội dung mở rộng là Quang Tuân/Bùi Thị Thu Thảo và diễn viên Thanh Tùng/Việt Lê. Suýt dừng bước ngay từ vòng đấu bảng như cô giáo Thu Thảo cùng bạn đánh đôi xuất sắc chinh phục các đối thủ để tiến vào vòng bán kết đầy ấn tượng. 

Diễn viên Thanh Tùng là tay vợt pickleball nổi tiếng trong giới nghệ sĩ cũng góp mặt tranh tài giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên

ẢNH: BTC

Nữ ca sĩ Hồ My thi đấu đầy máu lửa ở giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên 2026

ẢNH: BTC

Ở nội dung hữu nghị, niềm vui đến với diễn viên Đình Hiếu khi anh đứng cùng Nguyễn Hoài Đăng vượt qua hàng loạt đối thủ, bước lên bục cao nhất. Đôi Trần Minh Đức/Ngô Trường Giang hạng nhì và đồng hạng ba là diễn viên Tân Trề/Ngô Hoàng Tùng, Hoàng mèo/Lê Minh Hải. 

Trao thưởng cho các VĐV xuất sắc ở nội dung hữu nghị

ẢNH: BTC

Khép lại mùa giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên 2026 thành công, BTC quyết tâm duy trì giải đấu thường niên, tạo sân chơi vui vẻ, kết nối. Những người bạn đồng hành với giải pickleball ZonZon Cúp Thiên Nhiên 2026 cũng sẽ đồng hành với giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên lần 5 dự kiến tổ chức trong thời gian tới. 

