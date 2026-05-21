Nhà vô địch PPA Trương Vinh Hiển góp mặt ở giải pickleball các CLB quốc gia 2026

Đón xem Trương Vinh Hiển trổ tài ở giải pickleball các CLB quốc gia

Tại giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 mới đây, Trương Vinh Hiển xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ mạnh, giành chức vô địch nội dung đơn nam danh giá. Anh sẽ góp mặt tranh tài ở giải pickleball các CLB quốc gia diễn ra từ ngày 21 đến 24.5 tại cụm sân Happyland Pickleball (Hà Nội).

Theo thông tin từ BTC, giải pickleball các CLB quốc gia 2026 thu hút 700 VĐV đến từ 100 CLB, đơn vị tranh tài 2 hạng mục là phong trào và nâng cao. Mỗi hạng mục có đa dạng nội dung như đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Giải do Cục TDTT Việt Nam phối hợp với các đối tác, trong đó có thương hiệu thể thao DONEXsport tổ chức, nhằm mang sân chơi hấp dẫn đến với cộng đồng pickleball trên toàn quốc.

Ở giải pickleball các CLB quốc gia 2026, CLB CAND được đánh giá rất cao bởi bên cạnh Trương Vinh Hiển còn có Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Sophia Phương Anh. Các tài năng trẻ nổi bật có Hoàng Samurai cũng hứa hẹn tỏa sáng ở giải pickleball các CLB quốc gia lần này.

Giải pickleball các CLB quốc gia 2026 có tổng giá trị giải thưởng 510 triệu đồng. Với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu Việt Nam, giải đấu hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp.



