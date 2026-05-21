Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nhà vô địch PPA Trương Vinh Hiển góp mặt ở giải pickleball các CLB quốc gia 2026

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
21/05/2026 15:04 GMT+7

Tài năng hàng đầu pickleball Việt Nam, tay vợt 22 tuổi Trương Vinh Hiển tranh tài giải pickleball các CLB quốc gia 2026 - Cúp Donex trong màu áo CLB CAND.

Đón xem Trương Vinh Hiển trổ tài ở giải pickleball các CLB quốc gia

Tại giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 mới đây, Trương Vinh Hiển xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ mạnh, giành chức vô địch nội dung đơn nam danh giá. Anh sẽ góp mặt tranh tài ở giải pickleball các CLB quốc gia diễn ra từ ngày 21 đến 24.5 tại cụm sân Happyland Pickleball (Hà Nội).

Nhà vô địch PPA Trương Vinh Hiển góp mặt ở giải pickleball các CLB quốc gia 2026- Ảnh 1.

Nhà vô địch đơn nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 Trương Vinh Hiển hứa hẹn tỏa sáng ở giải pickleball các CLB quốc gia

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo thông tin từ BTC, giải pickleball các CLB quốc gia 2026 thu hút 700 VĐV đến từ 100 CLB, đơn vị tranh tài 2 hạng mục là phong trào và nâng cao. Mỗi hạng mục có đa dạng nội dung như đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Giải do Cục TDTT Việt Nam phối hợp với các đối tác, trong đó có thương hiệu thể thao DONEXsport tổ chức, nhằm mang sân chơi hấp dẫn đến với cộng đồng pickleball trên toàn quốc.

Nhà vô địch PPA Trương Vinh Hiển góp mặt ở giải pickleball các CLB quốc gia 2026- Ảnh 2.

Giải pickleball các CLB quốc gia 2026 khai mạc hôm nay tại Hà Nội thu hút 700 VĐV tranh tài

ẢNH: BTC

Ở giải pickleball các CLB quốc gia 2026, CLB CAND được đánh giá rất cao bởi bên cạnh Trương Vinh Hiển còn có Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Sophia Phương Anh. Các tài năng trẻ nổi bật có Hoàng Samurai cũng hứa hẹn tỏa sáng ở giải pickleball các CLB quốc gia lần này.

Nhà vô địch PPA Trương Vinh Hiển góp mặt ở giải pickleball các CLB quốc gia 2026- Ảnh 3.

Các VĐV tranh tài những hạng mục đầu tiên của giải pickleball các CLB quốc gia 2026

ẢNH: BTC

Giải pickleball các CLB quốc gia 2026 có tổng giá trị giải thưởng 510 triệu đồng. Với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu Việt Nam, giải đấu hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp.


Tin liên quan

Trương Vinh Hiển tạo ‘địa chấn’ trước tay vợt pickleball số 2 thế giới

Trương Vinh Hiển tạo ‘địa chấn’ trước tay vợt pickleball số 2 thế giới

Sau 3 ván đấu căng thẳng và quyết liệt, tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam Trương Vinh Hiển đã đánh bại số 2 thế giới Federico Staksrud 2-1 (11-7, 4-11, 11-6) để giành quyền vào chung kết đơn nam giải PPA MB Hanoi, diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình.

Trương Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, vô địch giải pickleball PPA Tour Úc

Màn lội ngược dòng khó tin của Trương Vinh Hiển ở pickleball PPA Tour Úc

Khám phá thêm chủ đề

Trương Vinh Hiển giải pickleball các CLB quốc gia 2026 Nhà vô địch PPA Trương Vinh Hiển pickleball Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận