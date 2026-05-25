Bê bối Liên đoàn Cờ Việt Nam

B ẤT CẬP CÁCH TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ

Như Thanh Niên phản ánh, việc tuyển chọn thành phần đội tuyển cờ vua VN tham dự Olympiad 2026 vào tháng 9 tại Uzbekistan chưa đúng quy trình. Sự việc bùng lên khi 2 nữ kỳ thủ hàng đầu VN là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh phản ánh Liên đoàn Cờ VN thông báo đăng ký tham dự Olympiad thông qua nhóm Zalo lập ra vào cuối tuần với thời hạn đăng ký, phản hồi chỉ trong vòng 22 - 26 tiếng. Vì đăng ký muộn khoảng 3 tiếng, Nguyên và Hạnh bị loại khỏi danh sách. Sau khi báo chí lên tiếng mạnh mẽ, Cục TDTT VN yêu cầu Liên đoàn Cờ VN rà soát, thực hiện tuyển chọn lại nhân sự đội tuyển. Tuy nhiên, đến hôm qua 24.5, việc tuyển chọn vẫn chưa hoàn tất, 2 kỳ thủ vẫn không biết mình có được tham dự Olympiad hay không.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn thông báo giã từ sự nghiệp quốc tế nội dung cờ tiêu chuẩn và chỉ ra những bất cập của cờ vua VN ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ VN

Ở diễn biến khác có liên quan, vì không hài lòng với cách quản trị của Liên đoàn Cờ VN, ngày 24.5, kỳ thủ nam số 2 VN Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã quyết định chính thức dừng thi đấu các giải cờ tiêu chuẩn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Kỳ thủ có hơn 30 năm cống hiến cho cờ vua VN chia sẻ: "Về đội hình Olympiad năm nay, việc đội nam gần như thay đổi toàn bộ so với các kỳ trước phản ánh những bất cập kéo dài trong công tác quản lý và định hướng phát triển đội tuyển. Ngoại trừ tôi đã thông báo trước cho BHL từ sau SEA Games 33 năm 2025, việc thiếu vắng các trụ cột như Quang Liêm và Lê Tuấn Minh ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đội nam. Trong suốt nhiều năm thi đấu quốc tế, tôi chưa từng thấy một đội tuyển quốc gia nào lại thay thế gần như toàn bộ đội hình chính ngay trước một giải đấu lớn như Olympiad. Trẻ hóa đội tuyển là điều cần thiết, nhưng dưới góc độ chuyên môn, tôi thấy cách triển khai hiện tại là chưa phù hợp".

F IDE CẢNH BÁO NÓNG

Ngày 22.5, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đã gửi văn bản tới Liên đoàn Cờ VN và Chủ tịch Liên đoàn Cờ VN Phạm Văn Tiền, yêu cầu phối hợp xác minh những vấn đề liên quan đến 2 khóa đào tạo giáo viên, HLV cờ vua tổ chức tại Hải Phòng (từ 7 - 9.3.2026) và TP.HCM (25 - 27.4.2026). Người bị FIDE nêu đích danh là ông Nguyễn Minh Thắng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ VN.

FIDE đặc biệt quan ngại trước thông tin cho rằng nhiều khoản tiền học viên đóng, bao gồm cả các khoản được giới thiệu là phí chính thức nộp cho FIDE hoặc phí cấp chứng chỉ FIDE, có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của Liên đoàn Cờ VN hay của FIDE.

Văn bản của FIDE có nêu, theo tài liệu ban đầu, nhiều khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng. Ngoài mức học phí công bố 3,5 triệu đồng/người, học viên còn bị yêu cầu nộp thêm tiền để đủ điều kiện nhận chứng chỉ FIDE. Nếu đúng sự thật, FIDE đánh giá đây là vấn đề nghiêm trọng vì khoản thu bổ sung không được thông báo rõ từ đầu và liên quan trực tiếp đến hệ thống chứng chỉ quốc tế.

Trong thời gian xác minh, FIDE tạm đình chỉ việc xem xét cấp chứng chỉ cho học viên của hai khóa học. FIDE yêu cầu ông Nguyễn Minh Thắng giải trình bằng văn bản về thẩm quyền tổ chức khóa học, cơ chế thu tiền, tài khoản nhận tiền, tình trạng chuyển phí cho FIDE và nguyên nhân học viên chưa được cấp chứng chỉ.

Cục trưởng Cục TDTT VN Nguyễn Danh Hoàng Việt đã yêu cầu Liên đoàn Cờ VN báo cáo cụ thể để phối hợp làm rõ vụ việc. Liên đoàn Cờ VN đã gửi giải trình đến FIDE cho biết: "Sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gửi hóa đơn để Liên đoàn Cờ VN thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hiện học phí của lớp học tại Hải Phòng đã được chuyển tới tài khoản của FIDE, trong khi lớp học tại TP.HCM đang chờ FIDE gửi hóa đơn để hoàn tất thủ tục chuyển khoản".

Liên đoàn Cờ VN cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIDE trong quá trình xác minh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức cũng như các học viên tham gia khóa học, xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và xây dựng. Tuy nhiên, việc FIDE có cảnh báo nóng cũng đã làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của cờ VN.