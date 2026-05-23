Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình khẩn cấp vụ bị FIDE ‘tố’ có dấu hiệu sai phạm tài chính

Đang chờ FIDE gửi hóa đơn

Giải trình của Liên đoàn Cờ Việt Nam hôm nay gửi đến FIDE cho biết: "Sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gửi hóa đơn để Liên đoàn Cờ Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hiện học phí của lớp học tại Hải Phòng đã được chuyển tới tài khoản của FIDE, trong khi lớp học tại TP.HCM đang chờ FIDE gửi hóa đơn để hoàn tất thủ tục chuyển khoản".

Ông Nguyễn Minh Thắng (giữa), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam được đề cập trong văn bản của FIDE liên quan đến tài chính khi tổ chức 2 lớp đào tạo HLV tại Việt Nam Ảnh: Liên đoàn cờ Việt Nam

Trong công văn phản hồi FIDE, Liên đoàn Cờ Việt Nam khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của FIDE trong quá trình tổ chức các khóa học. Đồng thời, Liên đoàn cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIDE trong quá trình xác minh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức cũng như các học viên tham gia khóa học, đồng thời xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và xây dựng.

Trước đó ngày 22.5, FIDE gửi văn bản đề nghị phối hợp xác minh việc tổ chức hai khóa học giáo viên, huấn luyện viên cờ vua tại Hải Phòng và TP.HCM. FIDE cho biết các thông tin, tài liệu ban đầu cho thấy vụ việc có liên quan trực tiếp tới ông Nguyễn Minh Thắng (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam). Những nội dung được phản ánh tập trung vào việc tổ chức các khóa học, thu kinh phí từ học viên, tài khoản tiếp nhận thanh toán, nghĩa vụ tài chính với FIDE cũng như việc cấp chứng chỉ cho học viên tham gia.

Đáng chú ý, FIDE bày tỏ quan ngại trước phản ánh cho rằng các khoản tiền liên quan tới khóa học hoặc chứng chỉ FIDE có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam hoặc FIDE theo đúng quy định, mà được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng.

Trong văn bản gửi phía Việt Nam, FIDE cũng cho biết đây chưa phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. FIDE cho biết nếu quá trình rà soát xác định có việc thu tiền dưới danh nghĩa phí FIDE hoặc phí chứng chỉ FIDE nhưng không chuyển cho FIDE theo đúng quy định, hoặc học viên được cung cấp thông tin không chính xác, tổ chức này sẽ bảo lưu quyền chuyển hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.



