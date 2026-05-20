Thanh Thúy tiết lộ hôn nhân với Đức Thịnh sau 18 năm

Đánh dấu cột mốc 18 năm ngày cưới, Thanh Thúy và Đức Thịnh chọn trở về với điều ý nghĩa nhất: sẻ chia hành trình nghề nghiệp và tình yêu nghệ thuật với thế hệ trẻ. Suốt gần hai thập kỷ qua, bộ đôi nghệ sĩ không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc, đồng thời kiên trì vun đắp những giấc mơ điện ảnh với tinh thần luôn chung vai sát cánh.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Thanh Thúy và Đức Thịnh Ảnh: NVCC

Từ những ngày đầu nhiều khó khăn cho đến các dự án điện ảnh, Thanh Thúy luôn là người đứng phía sau với vai trò nhà sản xuất, còn Đức Thịnh ghi dấu ấn bằng góc nhìn đạo diễn. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một hành trình mà tình yêu và sự nghiệp cùng song hành, giúp bộ đôi nâng đỡ nhau vượt qua mọi thử thách.

Nhân dịp đặc biệt này, cặp đôi lựa chọn thực hiện chuỗi giao lưu cùng sinh viên tại các trường đại học với mong muốn lan tỏa ngọn lửa đam mê nghề nghiệp đến các bạn trẻ yêu điện ảnh. Thông qua những câu chuyện, trải nghiệm thật và cả những thất bại lẫn thành công phía sau ánh đèn sân khấu, Thanh Thúy và Đức Thịnh mong muốn tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ đang theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, rằng thành công không đến từ may mắn, mà được xây dựng bằng sự tử tế, đam mê và lòng kiên trì với nghề.

Bộ đôi nghệ sĩ nỗ lực cân bằng giữa công việc và thời gian chăm sóc gia đình Ảnh: NVCC

Buổi giao lưu không đơn thuần là hoạt động quảng bá cho phim Trùm Sò, mà còn là không gian kết nối chân thành giữa những người làm nghề và thế hệ trẻ yêu điện ảnh. Đây còn là dịp để nhìn lại một hành trình hôn nhân đẹp mà hai nghệ sĩ đã cùng nhau đi qua, cùng trưởng thành trong nghề và giữ được sự đồng điệu sau 18 năm bên nhau, giữa nhịp sống nghệ thuật nhiều biến động.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của Thanh Thúy - Đức Thịnh

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Thanh Thúy chia sẻ ở cả hai đôi khi có nhiều điểm khác nhau nhưng khi “về chung nhà”, chính điều đó lại tạo nên sự đồng điệu, giúp họ duy trì tổ ấm viên mãn sau 18 năm.

“Những người bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ vợ đàn áp tôi, nhưng hiểu sâu hơn thì đó là tình yêu. Không phải lúc nào cũng thoải mái, nhưng tôi có được gia đình như ngày hôm nay hầu như nhờ vợ rất nhiều. Nên tôi luôn biết ơn vợ trong hành trình này”, Đức Thịnh chia sẻ.

Gần đây, Thanh Thúy và Đức Thịnh gây chú ý khi trở lại với dự án điện ảnh Trùm Sò Ảnh: NVCC

Về cuộc sống hiện tại, Thanh Thúy nói cả hai không có bí quyết gì quá lớn lao. Thay vào đó, họ nỗ lực để cân bằng thời gian cho gia đình và công việc. “Chúng tôi ít đi đâu chơi lắm, chỉ dành thời gian đọc kịch bản, đọc sách, xem phim để học hỏi. Bên cạnh đó, tôi dành thời gian vun vén, chăm sóc cho chồng, cho con. Một nửa của nhau chính là sự "khớp", hay nói cách khác là cùng tần số”, nữ diễn viên bộc bạch.

Thanh Thúy và Đức Thịnh nên duyên vợ chồng từ năm 2008. Sau 18 năm chung sống, cặp đôi có tổ ấm hạnh phúc bên 2 con là Cà Phê và Cu Tết. Sao phim Tình yêu còn lại quan niệm cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng dù có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì điều quan trọng là cả hai vẫn nắm tay nhau bước tiếp. Còn với Đức Thịnh, vợ là món quà mà anh có được.