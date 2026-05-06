Quốc Trường, Việt Hương đến mừng Ngọc Trinh đón 'tin vui'

Tối 5.5, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Thẩm mỹ viện âm phủ diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự tham dự của dàn sao Việt như Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Lương Thế Thành, Thân Thúy Hà, Ngọc Thanh Tâm, Hứa Minh Đạt, Quốc Trường…

Ngọc Trinh gợi cảm trong sự kiện ra mắt phim mới Ảnh: NSX

Thẩm mỹ viện âm phủ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ngọc Trinh sau thành công của Chị dâu. Ngoài ra, phim có sự tham gia của siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Lê Xuân Tiền, diễn viên Phương Linh…

Dự án xoay quanh Thanh, một bác sĩ ngoại khoa do Ngọc Trinh thủ vai. Ngay trong ngày được cầu hôn, biến cố xảy ra khiến bạn trai cô rơi vào hôn mê. Để cứu người yêu, Thanh chấp nhận bước vào một bệnh viện thẩm mỹ hẻo lánh, nơi vẻ đẹp không còn là một lời hứa ngọt ngào mà dần trở thành cánh cửa dẫn tới những vùng tối của cõi âm.

Lần đầu đóng phim kinh dị, Ngọc Trinh khác lạ trên màn ảnh với tạo hình kín đáo, tập trung khai thác chiều sâu nội tâm. Người mẫu 8X chia sẻ lý do nhận tác phẩm này: “Xưa giờ mọi người hay thấy một Ngọc Trinh rất năng lượng, nhiều lúc hơi ồn ào. Nhưng đây là vai diễn tôi cảm thấy nhiều chiều sâu hơn, diễn bằng mắt nhiều, là dạng vai tôi muốn thử sức từ lâu rồi. Khi đọc kịch bản, tôi rất thích. Tôi cũng chưa xem phim kinh dị liên quan thẩm mỹ viện. Đây là hai yếu tố làm tôi thích thú”.

Nữ người mẫu hội ngộ dàn diễn viên của phim gồm Phương Linh, Xuân Lan, Lê Xuân Tiền Ảnh: NSX

Xuất thân là người mẫu gắn với hình ảnh gợi cảm, nhưng khi bước chân vào điện ảnh, Ngọc Trinh không bận tâm ngoại hình. Cô khẳng định không ngại làm xấu, sẵn sàng để mặt mộc để phục vụ nhân vật, nếu kịch bản yêu cầu. Với Thẩm mỹ viện âm phủ, tạo hình của cô luôn được đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xét duyệt trước khi vào quay.

Sau Lan Ngọc và Đoàn Thiên Ân, Lê Xuân Tiền có thêm một người yêu màn ảnh. Kết duyên lần đầu ở Thẩm mỹ viện âm phủ, mỹ nam 9X thừa nhận có phần áp lực khi đứng trước nhan sắc Ngọc Trinh. Nam diễn viên kể: “Xem phim, mỗi lần Ngọc Trinh xuất hiện, tôi lại thấy đẹp quá. Cảm giác đó y chang khi chúng tôi diễn chung ở bối cảnh”.

Dàn sao đến mừng Ngọc Trinh, Xuân Lan tái xuất điện ảnh

Quốc Trường mặc lịch lãm đến mừng Ngọc Trinh tái xuất màn ảnh rộng. Thời gian qua, mối quan hệ của cả hai khiến khán giả tò mò khi họ thường xuyên đồng hành trong các dự án. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn tranh thủ "đẩy thuyền" vì độ đẹp đôi của cả hai Ảnh: NSX

Việt Hương chụp ảnh cùng dàn diễn viên Thẩm mỹ viện âm phủ. Nữ nghệ sĩ cho biết cô nhận được lời mời từ đạo diễn Hữu Hoàng, đồng thời có mặt để ủng hộ Xuân Lan và người em thân thiết là Ngọc Trinh vừa có thêm vai diễn mới trong sự nghiệp Ảnh: NSX

Lâm Khánh Chi diện váy bó sát tôn đường cong, gây chú ý bởi kiểu trang điểm khác lạ. Tại sự kiện, khoảnh khắc giọng ca chuyển giới xuất hiện bên cạnh một chàng trai khiến người hâm mộ không khỏi tò mò Ảnh: NSX

H'Hen Niê rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim. Thời gian qua, người đẹp Ê Đê ít tham gia các hoạt động nghệ thuật mà dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh con Ảnh: NSX

Diễn viên Hứa Minh Đạt tại sự kiện. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh còn gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Lâm Vỹ Dạ Ảnh: NSX

Ngọc Thanh Tâm rạng rỡ tại sự kiện. Cô được chú ý nhiều hơn sau show thực tế Gia đình haha Ảnh: NSX