Phim mới thu hơn 30 tỉ, Việt Hương nhận quà đặc biệt từ chồng

Sau thành công của Chị dâu, Việt Hương tiếp tục được Khương Ngọc tin tưởng giao vai chính trong phim Cục vàng của ngoại Ảnh: ĐPCC

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần qua, phim Cục vàng của ngoại thu về hơn 24,6 tỉ đồng, với hơn 300.000 vé được bán ra. Con số này giúp tác phẩm có sự góp mặt của Việt Hương - Hồng Đào dẫn đầu phòng vé Việt, đồng thời nâng tổng doanh thu (bao gồm suất chiếu sớm) lên hơn 34 tỉ đồng (tính đến tối 20.10).

So với thành tích tuần đầu của Chị dâu, Cục vàng của ngoại thể hiện tốt hơn. Ê kíp bộ phim có thể kỳ vọng về cột mốc trăm tỉ mà dự án trước đó từng đạt được.

Nằm trong khuôn khổ hành trình quảng bá phim cũng như đáp lại sự yêu thương của khán giả, dàn diễn viên gồm Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di và đạo diễn Khương Ngọc cùng các diễn viên nhí trong phim liên tục thực hiện các buổi giao lưu tại các rạp ở khu vực TP.HCM, Đồng Nai… và dự kiến sẽ gặp gỡ khán giả tại khu vực miền Tây trong ngày 25 và 26.10.

Việt Hương đón tin vui

Tối 19.10, nhà sản xuất đã thực hiện một suất chiếu đặc biệt dành cho các bà, các mẹ tại TP.HCM. Dịp này, diễn viên Việt Hương được chồng cô là nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc Ngoại yêu con để dành tặng. Đón nhận món quà này, nữ diễn viên 7X không khỏi xúc động. Cô chia sẻ: “Ông xã ngày nào cũng tập tành và thực hiện món quà này để dành tặng cho tôi. Thật sự rất thương và cảm động”.

Màn kết hợp của Việt Hương - Hồng Đào trong phim mới được khán giả quan tâm Ảnh: ĐPCC

Nhạc sĩ Hoài Phương cũng đã có những tâm sự riêng: “Ngày 20.10 là ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng đối với Phương còn là ngày sinh nhật của mẹ - là bà nội của Elyza. Và đặc biệt hơn nữa, con dâu Việt Hương của mẹ lại vừa ra mắt bộ phim về người bà thân yêu. Ước gì mẹ còn đây để xem được bộ phim này, chắc mẹ sẽ khóc. Ngoại yêu con là ca khúc chính thức của phim mà nhạc sĩ Hoài Phương đã cover để dành tặng cho mẹ yêu cũng như cho cô vợ của mình”.

Xếp sau Cục vàng của ngoại là Tee Yod 3 với hơn 8 tỉ, nâng tổng doanh thu phim lên hơn 72 tỉ. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành một trong những phim Thái Lan thành công nhất năm nay. Theo đánh giá của Box Office Vietnam, so với phần 2, phim khó có thể vượt qua vì phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh.

Sau nhiều tuần dẫn đầu doanh thu tại phòng vé, Tử chiến trên không ở tuần này xếp vị trí thứ ba khi thu về hơn 4,1 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần. Tính đến hiện tại, dự án có sự tham gia của Thái Hòa đã chạm mốc 244 tỉ đồng. Theo Box Office Vietnam, vị trí số 4 và 5 tại phòng vé đã có sự xáo trộn. Cụ thể, phim Gió vẫn thổi xếp thứ 4 với hơn 2,1 tỉ đồng và Năm của anh, ngày của em đứng thứ 5 với 1,7 tỉ đồng.

“Tuần tới không có tác phẩm nào nổi bật, dự kiến sẽ chững lại. Đây là thời điểm cho Cục vàng của ngoại tiếp tục càn quét phòng vé”, đại diện Box Office Vietnam nhận định.