Gia đình ca sĩ Thiện Nhân thông báo khẩn

Theo phía gia đình Thiện Nhân, nữ ca sĩ đã dọn ra ở riêng từ tháng 1.2021. Thời gian đầu, giọng ca sinh năm 2002 vẫn thỉnh thoảng liên lạc về gia đình bằng điện thoại hoặc nhắn qua Facebook. Bên cạnh đó, vì thấy Thiện Nhân vẫn xuất hiện trên mạng xã hội, livestream và tham gia các chương trình ca nhạc nên gia đình phần nào yên tâm.

Theo phía người thân, khoảng 2 tháng qua, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin hay liên lạc từ phía Thiện Nhân. “Hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Người nhà chỉ mong biết em hiện tại có bình an hay không”, phía gia đình Thiện Nhân chia sẻ trên fanpage.

Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên trang Thiện Nhân Entertainment là ngày 15.3.2026

Cuối bài đăng, người thân Thiện Nhân chia sẻ: “Nếu em ở đâu đó vẫn bình an đọc được những dòng này, mong em liên lạc về để gia đình an tâm”. Kèm theo đó, phía gia đình cũng để lại điện thoại để những ai có thông tin của giọng ca sinh năm 2002 có thể chia sẻ với gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi, phía người thân cho biết Thiện Nhân đã không liên lạc với gia đình khoảng 2 tháng nay. Vì vậy, gia đình đăng tải bài viết trên fanpage và chờ phản hồi từ giọng ca 10X.

Trong khi đó, chúng tôi cũng liên hệ với phía quản lý của ca sĩ Thiên Nhân nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ồn ào của Thiện Nhân và gia đình

Thiện Nhân là giọng ca nổi tiếng sau khi giành quán quân Giọng hát Việt nhí và Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng 2016 và 2019. Hồi năm 2022, cô gây xôn xao khi vướng phải ồn ào với gia đình. Vụ việc khiến nữ ca sĩ gần như vắng bóng ở thị trường giải trí trong suốt 2 năm, sau đó mới trở lại bằng MV Thị Kính.

Còn nhớ thời điểm ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, gia đình không đến chúc mừng Thiện Nhân. Khi được hỏi về mối quan hệ với người thân, học trò Cẩm Ly mong được khép lại vấn đề này. Tuy nhiên, Thiện Nhân chia sẻ đã là quyết định của mình thì không hối hận. Bởi cô quan niệm “cuộc đời của mỗi người không phải là bộ phim cũng không phải là một cuốn băng mà có thể tua đi tua lại”.