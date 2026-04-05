Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Gia đình ca sĩ Thiện Nhân thông báo khẩn

05/04/2026 20:29 GMT+7

Gia đình ca sĩ Thiện Nhân gây chú ý khi đăng tải bài viết mới, cho biết không nhận được thông tin liên lạc từ giọng ca 10X suốt 2 tháng qua.

Theo phía gia đình Thiện Nhân, nữ ca sĩ đã dọn ra ở riêng từ tháng 1.2021. Thời gian đầu, giọng ca sinh năm 2002 vẫn thỉnh thoảng liên lạc về gia đình bằng điện thoại hoặc nhắn qua Facebook. Bên cạnh đó, vì thấy Thiện Nhân vẫn xuất hiện trên mạng xã hội, livestream và tham gia các chương trình ca nhạc nên gia đình phần nào yên tâm.

Theo phía người thân, khoảng 2 tháng qua, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin hay liên lạc từ phía Thiện Nhân. “Hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Người nhà chỉ mong biết em hiện tại có bình an hay không”, phía gia đình Thiện Nhân chia sẻ trên fanpage.

Gia đình ca sĩ Thiện Nhân thông báo khẩn- Ảnh 1.
Gia đình ca sĩ Thiện Nhân thông báo khẩn- Ảnh 2.

Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên trang Thiện Nhân Entertainment là ngày 15.3.2026

Ảnh: FBNV

Cuối bài đăng, người thân Thiện Nhân chia sẻ: “Nếu em ở đâu đó vẫn bình an đọc được những dòng này, mong em liên lạc về để gia đình an tâm”. Kèm theo đó, phía gia đình cũng để lại điện thoại để những ai có thông tin của giọng ca sinh năm 2002 có thể chia sẻ với gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi, phía người thân cho biết Thiện Nhân đã không liên lạc với gia đình khoảng 2 tháng nay. Vì vậy, gia đình đăng tải bài viết trên fanpage và chờ phản hồi từ giọng ca 10X.

Trong khi đó, chúng tôi cũng liên hệ với phía quản lý của ca sĩ Thiên Nhân nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ồn ào của Thiện Nhân và gia đình

Thiện Nhân là giọng ca nổi tiếng sau khi giành quán quân Giọng hát Việt nhí Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng 2016 và 2019. Hồi năm 2022, cô gây xôn xao khi vướng phải ồn ào với gia đình. Vụ việc khiến nữ ca sĩ gần như vắng bóng ở thị trường giải trí trong suốt 2 năm, sau đó mới trở lại bằng MV Thị Kính.

Còn nhớ thời điểm ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, gia đình không đến chúc mừng Thiện Nhân. Khi được hỏi về mối quan hệ với người thân, học trò Cẩm Ly mong được khép lại vấn đề này. Tuy nhiên, Thiện Nhân chia sẻ đã là quyết định của mình thì không hối hận. Bởi cô quan niệm “cuộc đời của mỗi người không phải là bộ phim cũng không phải là một cuốn băng mà có thể tua đi tua lại”.

Khám phá thêm chủ đề

Thiện nhân Ca sĩ Thiện Nhân Giọng hát Việt nhí ồn ào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận