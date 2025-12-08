Thiện Nhân gây bất ngờ với hình ảnh mới, tiết lộ cuộc sống ở tuổi 23

Thiện Nhân nỗ lực cải thiện ngoại hình để tự tin hơn khi đứng trên sân khấu Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thiện Nhân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới, khiến mọi người bất ngờ trước sự thay đổi về ngoại hình. Trong ảnh, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 diện váy bó sát, khoe vóc dáng thon thả. Nhiều người nhận xét so với thời điểm ra mắt MV Thị Kính, giọng ca 10X trông thon gọn hơn. Nhờ vậy, cô tự tin diện trang phục tôn đường cong ở tuổi 23.

Một tài khoản bình luận: “Xinh quá bé ơi, con giảm cân thành công rồi”. Người xem khác bày tỏ: “Bé Nhân nay giảm cân thành công nên nhìn xinh đẹp hẳn”. Một cư dân mạng bình luận: “Nay xinh gái quá, nhận không ra luôn”.

Theo tiết lộ, Thiện Nhân đã giảm hơn 15 kg so với trước. Cân nặng của nữ ca sĩ ở hiện tại là khoảng 52 kg và có dự định cải thiện thêm về mặt ngoại hình. Thiện Nhân chia sẻ: “Tôi thay đổi vì muốn bản thân tự tin hơn, diện được những trang phục mà bản thân yêu thích. Đặc biệt là điều này giúp sức khỏe cũng như tinh thần, lối sống của tôi ngày một tốt hơn, lạc quan và yêu đời hơn”.

Ca sĩ Thiện Nhân ở tuổi 23

Nhiều khán giả mong Thiện Nhân tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thiện Nhân cho biết thời gian qua, cô chủ yếu dành thời gian để chăm sóc bản thân. Ngoài ra, học trò Cẩm Ly cố gắng mang tiếng hát để phục vụ khán giả. Khi được hỏi về chuyện cân bằng giữa đam mê và kinh tế, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 thẳng thắn: “Có bao nhiêu tôi sẽ cháy với đam mê bấy nhiêu, còn không thì tôi đi làm công việc khác để có kinh tế, tiếp tục thực hiện đam mê ca hát của mình”.

Thiện Nhân từng giành quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 và cùng Cao Công Nghĩa chiến thắng Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng. Khi sự nghiệp phát triển, giọng ca 10X vướng ồn ào với gia đình, từng có thời gian vắng bóng trong showbiz khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sau sóng gió, Thiện Nhân trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Sau khi phát hành MV Thị Kính hồi tháng 3.2024, cô chăm chỉ livestream giao lưu với khán giả hay trình diễn ở nhiều chương trình. Trước việc nhiều người kỳ vọng giọng ca 10X thử sức ở một gameshow để làm bệ phóng trở lại mạnh mẽ hơn với nghề, cô bày tỏ: “Khi sức khỏe ổn định hơn và nếu có cơ hội, tôi sẽ tham gia”.

Trong một chương trình, Thiện Nhân kể đã có quãng thời gian bỏ bê bản thân. Song những gì đã qua, cô thấy cần phải yêu lấy mình để mọi thứ trải qua đều vui vẻ, tích cực. “Hiện tại, tôi hài lòng 80%, điều đó đòi hỏi tôi phải cố gắng, nỗ lực hơn”, giọng ca 10X bày tỏ.