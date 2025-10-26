Nhạc sĩ lên tiếng về tin đồn chèn ép Hồ Văn Cường - Thiện Nhân

Sau đêm nhạc Nốt thương được tổ chức ở TP.HCM, nhiều khán giả tranh luận vì sự xuất hiện của Thiện Nhân - Hồ Văn Cường khá ít, khiến người xem tiếc nuối. Thậm chí có không ít ý kiến cho rằng ban tổ chức đã chèn ép 2 ca sĩ này khiến nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường phải lên tiếng giải thích.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường phủ nhận chèn ép Hồ Văn Cường, Thiện Nhân

Trong bài đăng trên trang cá nhân, tác giả Hoa nở không màu nói từ trước đến nay anh ít khi lên tiếng phân bua điều gì. Tuy nhiên, khi nhận những lời trách móc từ mọi người về chương trình vừa qua, nam nhạc sĩ không tránh khỏi phút chạnh lòng.

Hồ Văn Cường - Thiện Nhân trong đêm nhạc Nốt thương Ảnh: FBNV

Trước những tranh luận liên quan đến việc Hồ Văn Cường và Thiện Nhân xuất hiện khá ít trong đêm nhạc Nốt thương, Nguyễn Minh Cường giải thích: “Là một người tổ chức show, tôi nghĩ ai cũng muốn ca sĩ hát nhiều, càng nhiều càng tốt chứ. Nhưng tôi lại không muốn vắt kiệt sức ca sĩ, nên mỗi người cứ làm đúng vai trò của mình, cùng nhau đóng góp cho show diễn là tuyệt vời rồi”.

Theo tác giả Hoa nở không màu, đêm nhạc Nốt thương có 2 ca sĩ khách mời chính. Trong đó, Thanh Ngọc đảm nhận phần tân nhạc, còn ca sĩ Thiện Nhân đảm nhận phần cổ nhạc với mục đích mang đến màu sắc mới mẻ cho người xem.

Nguyễn Minh Cường khẳng định “không có chuyện nhạc sĩ "chèn ép", không cho Thiện Nhân hát nhiều”, đồng thời phân trần thêm: “Phần diễn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của Hồ Văn Cường và Thiện Nhân, đối với 2 bạn ca sĩ trẻ là tương đối khó, nên mình muốn 2 bạn tập trung vào phần diễn này, vừa học thoại vừa học lời hát hồ quảng, sau đó còn chuẩn bị hẳn một phần thử thách để các bạn có thêm đất diễn”.

Hồ Văn Cường chia sẻ với Thanh Ngọc và Nguyễn Minh Cường trong đêm nhạc Ảnh: FBNV

Trước việc khán giả cho rằng nên cắt bớt bài hát của Nguyễn Minh Cường để Hồ Văn Cường có thêm cơ hội biểu diễn, nam nhạc sĩ thừa nhận bản thân cũng muốn như vậy bởi hiện tại, anh không được khỏe. “Nhưng vì những lý do đã nêu trên, nên tôi buộc phải "gánh" thêm mấy tiết mục để đủ thời lượng cho chương trình. Tôi thật sự không muốn đặt quá nhiều áp lực cho Hồ Văn Cường vì để bé tập trung cho phần cải lương. Hơn bao giờ hết, tôi muốn mọi ca sĩ, nghệ sĩ phải cảm thấy thoải mái khi tham gia show mình tổ chức”, anh chia sẻ.

Cuối bài viết, Nguyễn Minh Cường tâm sự thêm: “Tôi cũng không mong là tất cả mọi người sẽ hiểu và thông cảm gì đâu, vì tôi cũng đã làm hết sức rồi. Sau show lần này, vì lý do cá nhân nên tôi sẽ tạm dừng tổ chức show một thời gian. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ”.

Trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết bài đăng trên trang cá nhân là những điều anh muốn chia sẻ về vụ việc.

Trước đó, khi chia sẻ về show diễn, Hồ Văn Cường từng cho biết đây là lần thứ 2 anh góp mặt trong chương trình này. Nam ca sĩ xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình. Còn Thiện Nhân sau đêm nhạc đăng tải bài viết: "Tự mình diễn, tự mình xem mà chảy nước mắt. Cảm ơn tất cả khán giả, cảm ơn Nốt thương của anh Nguyễn Minh Cường, cảm ơn cậu em trai thương mến Hồ Văn Cường đã cho Thiện Nhân thêm một kỷ niệm thật đẹp trên con đường nghệ thuật".

