NSND Thanh Tùng: Tôi tự hào vì gia đình 3 thế hệ giữ lửa cải lương

Trong thời đại mà nhạc trẻ, show thực tế và nền tảng số chiếm sóng, vẫn còn đó một gia đình lặng thầm giữ trọn đam mê với nghệ thuật truyền thống. NSND Thanh Tùng, NSND Mạnh Hùng và ca sĩ Khánh An, 3 thế hệ cùng sống vì cải lương, minh chứng đẹp cho câu “hổ phụ sinh hổ tử”, khi dòng máu nghệ thuật không chỉ được truyền lại mà còn được làm mới qua từng thế hệ.

NSND Thanh Tùng là giọng ca quen thuộc của sân khấu cải lương phía bắc Ảnh: NVCC

NSND Thanh Tùng là gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương phía bắc. Ông từng nhận huy chương vàng với vai Lê Ngân trong vở Vụ án một vương phi tại Hải Phòng. Ở tuổi ngoài 70, NSND Thanh Tùng vẫn nhớ như in những năm tháng rong ruổi cùng đoàn cải lương, những đêm thức trắng dựng vở, và những hồi trống mở màn vang lên trong ánh đèn sân khấu. Suốt hơn 45 năm theo nghề, ông không chỉ là một diễn viên sáng giá mà còn là người nghệ sĩ đầy trăn trở với vận mệnh của cải lương hiện đại.

Với NSND Thanh Tùng, cải lương không phải thứ “ăn xổi ở thì” diễn một vở chạy qua chạy lại mà không đầu tư tâm trí là không thể giữ được giá trị nghệ thuật. Khi ông được phong danh hiệu NSND cùng lúc với con trai mình, ông nói rằng đó là minh chứng cho “hổ phụ sinh hổ tử”, không phải vì danh hiệu đến quá muộn hay quá sớm mà vì nó đến đúng lúc. "Tôi tự hào vì gia đình 3 thế hệ giữ lửa cải lương", ông khẳng định.

Trước quan điểm cho rằng cải lương đang thụt lùi trước sức mạnh của các dòng nhạc thị trường, nhưng NSND Thanh Tùng tin nếu được truyền tải đúng cách, giới trẻ sẽ có cơ hội yêu mến bộ môn nghệ thuật này. Đó chính là tinh thần “giữ lửa truyền thống” mà ông dành cho những thế hệ sau này trong gia đình.

Thế hệ tiếp nối của NSND Thanh Tùng

Nghệ sĩ Thanh Tùng chụp cùng con trai là nghệ sĩ Mạnh Hùng trong ngày được phong tặng danh hiệu NSND Ảnh: NVCC

NSND Mạnh Hùng lớn lên giữa tiếng đàn, lời ca vọng cổ và hơi thở của cải lương Bắc. Nhưng anh không chọn đi lại vết chân cha một cách an toàn, mà từng bước định hình con đường riêng. Nam nghệ sĩ cho rằng cải lương hấp dẫn nhất là sự kết hợp giữa bi và hùng, những vở diễn mang khúc tráng ca lịch sử, lấy chất bi hùng khơi gợi cảm xúc sâu lắng. Anh nhìn nhận rằng thế hệ cha ông đã đóng góp rất nhiều, nhưng lớp của mình phải có trách nhiệm để làm mới, để bản hùng ca cải lương không ngừng vang vọng.

Đến thế hệ Khánh An, câu chuyện “nhà nòi” trong gia đình này được tiếp nối bằng niềm đam mê đa chiều. Ngay từ nhỏ, giọng ca 10X được bao quanh bởi lời ca vọng cổ, những tấm gương trên sân khấu và những câu chuyện nghề nghiệp từ cha và ông. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc tuổi nhỏ như huy chương vàng đơn ca măng non, top 10 Thần tượng tương lai, quán quân Thần tượng bolero nhí 2018 và á quân Giọng hát Việt nhí 2019. Năm 2024, Khánh An tiếp tục bước lên sân khấu lớn khi tham gia chương trình Solo cùng bolero và giành được vị trí á quân.

NSND Thanh Tùng chụp ảnh cùng cháu gái là "ngọc nữ bolero" Khánh An Ảnh: NVCC

Nếu như ông nội là cột trụ cải lương miền Bắc, cha là người đưa cải lương đến gần giới trẻ, thì Khánh An lại chọn con đường mang đậm hơi thở thời đại. Dù nghiêng về dòng nhạc dân ca và bolero, cô gái trẻ vẫn luôn thể hiện lòng tôn kính và biết ơn với cải lương - môn nghệ thuật đã nuôi lớn cả 3 thế hệ gia đình. “Tôi không chọn nghề, nghề chọn mình. Và tôi biết mình không thể quay lưng với máu nghệ thuật truyền thống chảy trong người”, Khánh An bày tỏ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Khánh An không xem đây là áp lực khi theo nghề. Ngược lại, cô thấy may mắn vì được truyền cảm hứng, tình yêu dành cho âm nhạc. “Tôi biết con đường phía trước còn rất dài, nên chỉ muốn đi chậm mà chắc – học hỏi, rèn luyện và hát bằng tất cả cảm xúc thật của mình. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là mang danh con cháu của ai, mà là làm sao để khán giả nhớ đến Khánh An”, cô bày tỏ.