Hình ảnh gây chú ý của Ngọc Trinh và Xuân Lan

Poster phim Thẩm mỹ viện âm phủ ẢNH: NSX

Poster chính thức gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với không gian u ám của một phòng phẫu thuật trong bệnh viện thẩm mỹ. Ở vị trí trung tâm, Xuân Lan trong vai bà chủ thẩm mỹ viện Xuân xuất hiện đầy quyền lực khi khoác bộ cổ phục đỏ rực, nửa gương mặt nhuốm máu, ánh mắt sắc lạnh toát lên vẻ tà ác. Hình ảnh này không chỉ tạo cảm giác rùng rợn mà còn gợi mở về một nhân vật nắm giữ quyền sinh sát, chi phối toàn bộ câu chuyện.

Trái ngược với sự chủ động của Xuân, nhân vật bác sĩ Thanh do Ngọc Trinh đảm nhận lại xuất hiện trong trạng thái bị khống chế trên bàn phẫu thuật, ánh mắt hoảng loạn. Hai nhân vật khác do Rima Thanh Vy và Phương Linh thủ vai cũng rơi vào tình cảnh tương tự, chìm trong trạng thái vô thức, càng làm tăng cảm giác bất an bao trùm toàn bộ khung hình. Phía sau là sự xuất hiện của Lê Xuân Tiền cùng một cô gái đeo mặt nạ bí ẩn, được đồn đoán là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong những bí mật chưa được hé lộ.

Xuân Lan "tái xuất" màn ảnh rộng với vai diễn gây tò mò ẢNH: NSX

Nếu poster tạo hiệu ứng thị giác mạnh, thì trailer lại đẩy cao yếu tố kể chuyện với không khí liêu trai, huyền bí. Câu chuyện theo chân bác sĩ Thanh bước vào một bệnh viện thẩm mỹ kỳ quái, nơi sương mù bao phủ, mọi thứ trở nên mờ ảo và đầy bất trắc. Từ đây, cô bị dẫn dụ bước vào cõi âm - một không gian đầy rẫy những linh hồn vất vưởng, liên tục đẩy nhân vật vào trạng thái sợ hãi tột độ.

Điểm nhấn của trailer nằm ở hành trình tâm lý của nhân vật Thanh khi đối diện với những ám ảnh siêu nhiên, đồng thời gặp lại một người quen bí ẩn trong cõi âm. Nhân vật này cảnh báo cô phải rời đi trước khi quá muộn, tạo nên cao trào căng thẳng cho câu chuyện. Ở những khung hình cuối, Xuân xuất hiện với nụ cười ma quái, khép lại trailer bằng câu hỏi đầy ám ảnh: "Sắc đẹp là phước lành hay tai ương?".

Để tạo dựng không khí đặc trưng cho bộ phim, ê kíp lựa chọn Đà Lạt làm bối cảnh quay chính. Không gian mang hơi hướng châu Âu, thời tiết se lạnh cùng lớp sương mù đặc trưng của thành phố ngàn hoa góp phần tạo nên chất liệu hình ảnh độc đáo. Theo đại diện nhà sản xuất, chính những yếu tố tự nhiên này giúp tăng chiều sâu cảm xúc, đồng thời hỗ trợ diễn viên duy trì trạng thái tâm lý xuyên suốt quá trình nhập vai.

Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền "tái xuất" màn ảnh rộng ẢNH: NSX

Bên cạnh bối cảnh, yếu tố tâm linh "đi thiếp" (xuất hồn) cũng được khai thác như một điểm tựa quan trọng của kịch bản. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết phim sử dụng khoảng 60% chất liệu dân gian, trong khi 40% còn lại là sự sáng tạo nhằm phục vụ nhịp phim và tăng kịch tính. Ê kíp đã nghiên cứu nhiều tư liệu liên quan đến nghi lễ, tín ngưỡng để xây dựng hệ thống biểu tượng và thế giới quan riêng, đảm bảo tính logic nội tại cũng như chiều sâu văn hóa.

Sự góp mặt của Lê Xuân Tiền là một ẩn số đáng chú ý khi vai diễn của anh vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ nhà sản xuất, bộ phim được xây dựng xoay quanh sự đối đầu giữa hai thái cực thiện - ác trong khái niệm cái đẹp, và nhân vật này có thể đóng vai trò then chốt trong mạch truyện. Sau thành công từ các dự án trước, Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền đều tỏ ra thận trọng khi lựa chọn kịch bản mới. Chính màu sắc độc đáo, pha trộn giữa kinh dị và yếu tố văn hóa dân gian đã khiến cả hai quyết định đồng hành cùng Thẩm mỹ viện âm phủ. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 8.5.2026.