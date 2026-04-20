Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Hình ảnh gây chú ý của Ngọc Trinh và Xuân Lan

Hải Duy
20/04/2026 21:34 GMT+7

Sau loạt hình ảnh 'nhá hàng' đầy ẩn ý, dự án điện ảnh 'Thẩm mỹ viện âm phủ' chính thức tung poster và trailer, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trước thềm ra rạp. Không chỉ gây tò mò bởi đề tài kinh dị pha màu sắc tâm linh, bộ phim còn tạo hiệu ứng mạnh nhờ tạo hình ám ảnh của dàn diễn viên, đặc biệt là Ngọc Trinh và Xuân Lan.

Hình ảnh gây chú ý của Ngọc Trinh và Xuân Lan - Ảnh 1.

Poster phim Thẩm mỹ viện âm phủ

ẢNH: NSX

Poster chính thức gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với không gian u ám của một phòng phẫu thuật trong bệnh viện thẩm mỹ. Ở vị trí trung tâm, Xuân Lan trong vai bà chủ thẩm mỹ viện Xuân xuất hiện đầy quyền lực khi khoác bộ cổ phục đỏ rực, nửa gương mặt nhuốm máu, ánh mắt sắc lạnh toát lên vẻ tà ác. Hình ảnh này không chỉ tạo cảm giác rùng rợn mà còn gợi mở về một nhân vật nắm giữ quyền sinh sát, chi phối toàn bộ câu chuyện.

Trái ngược với sự chủ động của Xuân, nhân vật bác sĩ Thanh do Ngọc Trinh đảm nhận lại xuất hiện trong trạng thái bị khống chế trên bàn phẫu thuật, ánh mắt hoảng loạn. Hai nhân vật khác do Rima Thanh Vy và Phương Linh thủ vai cũng rơi vào tình cảnh tương tự, chìm trong trạng thái vô thức, càng làm tăng cảm giác bất an bao trùm toàn bộ khung hình. Phía sau là sự xuất hiện của Lê Xuân Tiền cùng một cô gái đeo mặt nạ bí ẩn, được đồn đoán là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong những bí mật chưa được hé lộ.

Hình ảnh gây chú ý của Ngọc Trinh và Xuân Lan - Ảnh 2.

Xuân Lan "tái xuất" màn ảnh rộng với vai diễn gây tò mò

ẢNH: NSX

Nếu poster tạo hiệu ứng thị giác mạnh, thì trailer lại đẩy cao yếu tố kể chuyện với không khí liêu trai, huyền bí. Câu chuyện theo chân bác sĩ Thanh bước vào một bệnh viện thẩm mỹ kỳ quái, nơi sương mù bao phủ, mọi thứ trở nên mờ ảo và đầy bất trắc. Từ đây, cô bị dẫn dụ bước vào cõi âm - một không gian đầy rẫy những linh hồn vất vưởng, liên tục đẩy nhân vật vào trạng thái sợ hãi tột độ.

Điểm nhấn của trailer nằm ở hành trình tâm lý của nhân vật Thanh khi đối diện với những ám ảnh siêu nhiên, đồng thời gặp lại một người quen bí ẩn trong cõi âm. Nhân vật này cảnh báo cô phải rời đi trước khi quá muộn, tạo nên cao trào căng thẳng cho câu chuyện. Ở những khung hình cuối, Xuân xuất hiện với nụ cười ma quái, khép lại trailer bằng câu hỏi đầy ám ảnh: "Sắc đẹp là phước lành hay tai ương?".

Để tạo dựng không khí đặc trưng cho bộ phim, ê kíp lựa chọn Đà Lạt làm bối cảnh quay chính. Không gian mang hơi hướng châu Âu, thời tiết se lạnh cùng lớp sương mù đặc trưng của thành phố ngàn hoa góp phần tạo nên chất liệu hình ảnh độc đáo. Theo đại diện nhà sản xuất, chính những yếu tố tự nhiên này giúp tăng chiều sâu cảm xúc, đồng thời hỗ trợ diễn viên duy trì trạng thái tâm lý xuyên suốt quá trình nhập vai.

Lý do Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền 'tái xuất' màn ảnh rộng

Hình ảnh gây chú ý của Ngọc Trinh và Xuân Lan - Ảnh 3.
Hình ảnh gây chú ý của Ngọc Trinh và Xuân Lan - Ảnh 4.

Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền "tái xuất" màn ảnh rộng

ẢNH: NSX

Bên cạnh bối cảnh, yếu tố tâm linh "đi thiếp" (xuất hồn) cũng được khai thác như một điểm tựa quan trọng của kịch bản. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết phim sử dụng khoảng 60% chất liệu dân gian, trong khi 40% còn lại là sự sáng tạo nhằm phục vụ nhịp phim và tăng kịch tính. Ê kíp đã nghiên cứu nhiều tư liệu liên quan đến nghi lễ, tín ngưỡng để xây dựng hệ thống biểu tượng và thế giới quan riêng, đảm bảo tính logic nội tại cũng như chiều sâu văn hóa.

Sự góp mặt của Lê Xuân Tiền là một ẩn số đáng chú ý khi vai diễn của anh vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ nhà sản xuất, bộ phim được xây dựng xoay quanh sự đối đầu giữa hai thái cực thiện - ác trong khái niệm cái đẹp, và nhân vật này có thể đóng vai trò then chốt trong mạch truyện. Sau thành công từ các dự án trước, Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền đều tỏ ra thận trọng khi lựa chọn kịch bản mới. Chính màu sắc độc đáo, pha trộn giữa kinh dị và yếu tố văn hóa dân gian đã khiến cả hai quyết định đồng hành cùng Thẩm mỹ viện âm phủ. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 8.5.2026.

ngọc trinh Xuân Lan Thẩm mỹ viện âm phủ Phim kinh dị Lê Xuân Tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận