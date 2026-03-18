Hình ảnh gây ám ảnh của người mẫu Ngọc Trinh

Trong poster đầu tiên vừa được hé lộ, Ngọc Trinh xuất hiện với một diện mạo khác biệt so với hình ảnh điệu đà, quyến rũ thường thấy. Góc chụp ngược đặc tả đôi mắt ướt lệ, gương mặt thất thần của nhân vật khi nằm trên bàn phẫu thuật, bên cạnh là lưỡi dao mổ kề sát. Tạo hình này bước đầu gợi mở bối cảnh câu chuyện liên quan đến can thiệp thẩm mỹ và những yếu tố kinh dị.

Đoạn first look dài chưa đầy một phút cũng được bao phủ bởi không khí u tối, rùng rợn. Nhân vật do Ngọc Trinh thủ vai liên tục bị một thế lực bí ẩn đeo bám. Cô xuất hiện trong trạng thái hoảng loạn, bị thương và mất kiểm soát.

Nhân vật do Ngọc Trinh thủ vai xuất hiện với hình ảnh hoảng loạn trong first look phim kinh dị Ảnh: NSX

Chia sẻ về vai diễn của Ngọc Trinh, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: “Vai diễn của Ngọc Trinh sẽ là "con mồi" cho những thế lực hắc ám, đồng thời cũng là một phụ nữ cứng cỏi, tự tìm cách sinh tồn qua cả những hoàn cảnh chưa bao giờ nghĩ tới”.

Ngọc Trinh nói gì về vai diễn mới?

Chia sẻ về dự án, Ngọc Trinh cho biết cô có thời gian dài gắn bó với vai diễn và không tránh khỏi cảm giác rợn người khi xem lại các hình ảnh đã hoàn thiện. “Dù mới là những lát cắt nhỏ, phim đã gợi ra cảm giác bất an và ám ảnh. Khi xem lại first look với hiệu ứng âm thanh đầy đủ, tôi thấy câu chuyện mang một màu sắc khác so với lúc quay”, cô chia sẻ.

Ngọc Trinh nhận định việc tham gia một dự án kinh dị liên quan đến sắc đẹp mang đến trải nghiệm mới. “Kịch bản phim đặt ra câu hỏi: khi con người quá ám ảnh với vẻ đẹp thì điều gì sẽ xảy ra. Với tôi, đây là một sự liên tưởng đáng chú ý. Là người làm việc trong môi trường đề cao ngoại hình, tôi hiểu áp lực đó. Bộ phim cho chúng ta nhìn lại câu chuyện này ở một góc độ khác, vừa thực tế vừa có yếu tố rùng rợn, qua đó tạo thêm chiều sâu cho nhân vật”, người mẫu 8X nhận định.

Nữ diễn viên cho biết cô tham gia dự án với thái độ nghiêm túc, mong muốn thể hiện một hình ảnh khác trên màn ảnh. “Mỗi vai diễn là một cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn. Với bộ phim này, tôi hy vọng khán giả sẽ thấy một Ngọc Trinh trưởng thành hơn trong diễn xuất và sẵn sàng thử nghiệm những màu sắc mới”, Ngọc Trinh bày tỏ.

Lần trở lại này, Ngọc Trinh muốn khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác của mình, không chỉ là vai diễn gắn với nhan sắc, mà là người có nội tâm Ảnh: NSX

Đại diện đoàn phim cho biết việc lựa chọn Ngọc Trinh vào vai chính được cân nhắc dựa trên hình ảnh quen thuộc của cô trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Theo đạo diễn, yếu tố ngoại hình của nhân vật có liên quan trực tiếp đến nội dung phim, trong đó câu chuyện xoay quanh các vấn đề về nhan sắc và áp lực duy trì vẻ ngoài.

Trước dự án này, Nguyễn Hữu Hoàng từng thực hiện một số phim mang yếu tố tâm lý, ly kỳ như Ống kính sát nhân, Song song và Ma da. Một số tác phẩm của anh đạt doanh thu cao tại phòng vé trong nước.

Ngọc Trinh sinh năm 1989, được biết đến với vai trò người mẫu trước khi tham gia lĩnh vực điện ảnh. Cô lần đầu đóng phim trong Vòng eo 56 (2016), sau đó xuất hiện trong các dự án như Vu quy đại náo, Chị chị em em 2 và Chị dâu.

Thẩm mỹ viện âm phủ dự kiến ra rạp vào ngày 8.5.2026. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, việc thực hiện phim trong thể loại này đòi hỏi sự thay đổi về cách xây dựng nội dung nhằm tạo sự khác biệt so với các tác phẩm đã ra mắt trước đó. Hiện ê kíp chưa công bố thêm thông tin chi tiết về nội dung cũng như dàn diễn viên còn lại của phim.