Ngọc Trinh gợi cảm trên thảm đỏ ra mắt phim

Ngày 12.1, phim điện ảnh Con kể ba nghe chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM. Ngoài dàn diễn viên gồm Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc… thảm đỏ sự kiện còn thu hút sự quan tâm của các nghệ sĩ như NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Lê Giang, diễn viên Vân Trang, ca sĩ Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, Anh Tú Atus, Karik…
Nhìn lại hành trình tạo nên Con kể ba nghe, đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ: "Lấy đề tài là một vấn đề nóng trong xã hội hiện nay, bộ phim không cổ súy, cũng không lên án bất kỳ ai. Điều mà tôi mong muốn là sau khi xem xong, khán giả sẽ cảm thấy được đây là một vấn đề đáng quan tâm. Hy vọng bộ phim đem lại cảm xúc, có thể như một cái ôm đến khán giả, và biết đâu có thể sẽ thay đổi được quyết định tiêu cực của ai đó dù chỉ là một người".
Tại sự kiện, Kiều Minh Tuấn bật khóc khi nhận được câu hỏi về hành trình tìm chất liệu cho nhân vật. Anh tâm sự: "Tuấn mất cha từ sớm, kỷ niệm giữa hai cha con quá ít. Bản thân Tuấn cũng chưa có con, nên để hóa thân vai người cha, Tuấn chỉ có thể quan sát từ những người xung quanh. Xem phim Tuấn lại nhớ ba nên không kìm được cảm xúc".
Kiều Minh Tuấn cũng chia sẻ về quyết tâm đóng các cảnh mạo hiểm dù đang trong quá trình giảm cân nghiêm ngặt, rất tốn sức. Trong các cảnh quay, anh cũng hạn chế sử dụng cascadeur (diễn viên đóng thế) nhất có thể để có được những phân đoạn chân thật và cảm xúc cho khán giả.
Khi xem phim, Hạo Khang cũng không kìm được nước mắt ở nhiều phân cảnh: "Xem phim em lại nhớ đến ba, cũng có nhiều trăn trở, không biết lỡ mình có hư như Minh trong phim thì có nhận được sự đồng hành từ ba với mình như ông Thái hay không".
Dàn sao đổ bộ thảm đỏ phim 'Con kể ba nghe'
Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm gắn bó với Kiều Minh Tuấn qua nhiều gameshow. Trong ngày nam diễn viên ra mắt phim mới, các nghệ sĩ này cũng có mặt để ủng hộ
Ảnh: ĐPCC
Những người bạn thân thiết có mặt để ủng hộ dự án mới của Kiều Minh Tuấn
Ảnh: ĐPCC
