CLB Giang Tô lần thứ ba vô địch Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026

CLB Giang Tô khẳng định sức mạnh

Ở trận đấu quyết định danh hiệu vô địch Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung ra sân những gương mặt đang có phong độ tốt nhất của đội VTV Bình Điền Long An là Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương, ngoại binh người Cuba Ortiz cùng libero Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên. Trong khi đó, CLB Giang Tô cũng sử dụng dàn chủ lực gồm Fan Boning, Zhou Yetong, Wan Ziyue, Shi Jiayi, Liu Mingyue.

Trần Thị Thanh Thúy (trái) không thể giúp CLB VTV Bình Điền Long An tạo bất ngờ trước CLB Giang Tô mạnh hơn ẢNH: DUY ANH

Với chiều cao vượt trội, các cầu thủ CLB Giang Tô triển khai tấn công tầm cao hiệu quả, nhờ đó liên tục dẫn điểm trước CLB VTV Bình Điền Long An sau đó giành chiến thắng với điểm số 25/17 ở ván 1. Đây là ván đấu Trần Thị Thanh Thúy có những pha ghi điểm ấn tượng nhưng việc mắc nhiều lỗi tấn công lẫn phát bóng khiến đội VTV Bình Điền Long An không thể lật ngược tình thế dù có thời điểm thu ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm.

CLB Giang Tô (áo đỏ) với khả năng tấn công áp đảo đã lên thứ ba vô địch Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền ẢNH: DUY ANH

Niềm vui của các cầu thủ đội Giang Tô sau chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An ở chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: DUY ANH

Các tay đập đội Giang Tô tiếp tục khẳng định sức mạnh ở ván 2 cũng nhờ phát huy hiệu quả những pha tấn công trên chắn. Nhờ đó đội đương kim á quân bóng chuyền nữ Trung Quốc nhanh chóng gia tăng cách biệt điểm số trước khi giành chiến thắng 25/17. Thanh Thúy tiếp tục là tay ghi điểm chủ lực cho đội VTV Bình Điền Long An ở ván đấu này. Tuy nhiên việc mắc nhiều lỗi phòng thủ khiến đội chủ giải không có bóng thuận lợi để triển khai tấn công.

Ván đấu thứ 3 chứng kiến nỗ lực rất đáng khen của các cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Trần Thị Thanh Thúy, Trà My, Ortiz đều chơi với hơn 100% khả năng lẫn tinh thần giúp CLB VTV Bình Điền Long An liên tục dẫn điểm trước CLB Giang Tô nhưng để thua ngược đáng tiếc 25/27 và nhận thất bại chung cuộc 0-3.

Đây là lần thứ ba CLB Giang Tô đăng quang Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền. Đây là thành tích xứng đáng của đội đương kim á quân bóng chuyền nữ Trung Quốc khi mang đến giải đội hình chất lượng.











