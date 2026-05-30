AVC Cup có đội tuyển Việt Nam vẫn diễn ra tại Philippines dù Liên đoàn Bóng chuyền nước này bị đình chỉ

Lo ngại AVC Cup bị ảnh hưởng khi PNVF bị đình chỉ

Ngày 29.5, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ra thông báo đình chỉ hoạt động Liên đoàn Bóng chuyền Philippines (PNVF). Theo đó, PNVP bị đình chỉ hoạt động ngay lập tức theo Điều 13.1.1 của Quy định kỷ luật FIVB vì nhiều cáo buộc vi phạm Bộ quy tắc đạo đức của FIVB và đang được điều tra bởi Hội đồng đạo đức độc lập của FIVB.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch AVC Cup 2026 tại Philippines ẢNH: AVC

Sự kiện được người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam quan tâm bởi Philippines là chủ nhà của AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 14.6. Đây là giải đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã 3 lần liên tiếp vô địch và đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu này ở mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tập huấn ở Trường ĐH TDTT Bắc Ninh và sẽ lên đường sang Philippines tham dự giải vào ngày 4.6 tới.

AVC Cup 2026 không bị ảnh hưởng bởi FIVB thành lập Ủy ban lâm thời để giám sát các hoạt động của PNVF. Bởi lẽ ủy ban lâm thời sẽ hỗ trợ sự tham gia của các VĐV đội tuyển Philippines trong các giải đấu quốc tế sắp tới, đồng thời đảm bảo việc tổ chức thành công các giải đấu quốc tế đã lên lịch trình tổ chức tại Philippines. Bên cạnh AVC Cup, Philippines còn là chủ nhà của tuần thứ 2 giải bóng chuyền nữ thế giới Nations League 2026 (từ ngày 17 đến 21.6), chủ nhà nội dung nam SEA V.League từ ngày 15 đến 19.7.

Theo kết quả bốc thăm AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong và Lebanon. Trong khi đó, bảng A có chủ nhà Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Tất cả các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vòng bảng diễn ra buổi sáng, lúc 9 giờ. Theo thể thức thi đấu của AVC Cup 2026, các đội tranh tài vòng tròn 1 lượt, chọn đội xếp nhất, nhì 2 bảng vào vòng bán kết, các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng.







