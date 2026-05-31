Lịch thi đấu AVC Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt khó

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng thi đấu khung giờ buổi sáng tại AVC Cup

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang rèn quân ở Trường ĐH TDTT Bắc Ninh và sẽ lên đường sang Philippines tham dự AVC Cup vào ngày 4.6 tới. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần này là bảo vệ danh hiệu vô địch mà mình đã đoạt được ở 3 mùa giải liên tiếp gần nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm quen với khung giờ thi đấu buổi sáng tại vòng bảng AVC Cup ở Philippines ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, theo lịch thi đấu, tất cả các trận vòng bảng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều diễn ra vào buổi sáng, vào lúc 8 giờ. Điều này khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho các trận đấu. Những ngày qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chủ động làm quen với khung giờ sáng để chuẩn bị tốt nhất cho AVC Cup.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân bảng B lúc 8 giờ ngày 6.6, chạm trán đội Lebanon. Sau đó lần lượt gặp Hồng Kông (8 giờ ngày 7.6), Indonesia (8 giờ ngày 8.6), Iran (8 giờ ngày 11.6), Kazakhstan (8 giờ ngày 12.6). Việc chạm trán với đối thủ có trình độ từ thấp đến cao được xem là thuận lợi với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. 2 trận đấu được quan trọng, quyết định ngôi nhất, nhì bảng là cuộc chạm trán với đội tuyển Iran và Kazakhstan.

Theo điều lệ của AVC Cup 2026, đội xếp nhất, nhì vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết, các đội còn lại tranh hạng từ 5 đến 12. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự AVC Cup 2026 có những gương mặt đáng chú ý như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Lê Thanh Thúy...