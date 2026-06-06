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Thể thao Các môn khác

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo Li Băng trận ra quân AVC Cup

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/06/2026 09:08 GMT+7

Tung ra sân đội hình phụ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có chiến thắng 'hủy diệt' 3-0 trước Li Băng ở trận ra quân tại giải bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định sức mạnh

Hôm nay (6.6) tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch AVC Cup khi chạm trán với đội tuyển Li Băng tại bảng B. Trước đối thủ yếu hơn, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có chiến thắng dễ dàng 3-0.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo Li Băng trận ra quân AVC Cup- Ảnh 1.

Vi Thị Như Quỳnh (phải) cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ trận ra quân tại AVC Cup 2026

ẢNH: AVC

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định để đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy ở ngoài đồng thời tung ra sân đội hình chưa phải mạnh nhất. Đặng Thị Kim Thanh thi đấu ở vị trí đối chuyền, chuyền hai Vi Thị Như Quỳnh, libero Lê Thị Yến, phụ công Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh còn chủ công Nguyễn Thị Uyên, Đinh Thị Thúy.

Nhập cuộc đầy hứng khởi, các cô gái bóng chuyền Việt Nam tạo thế trận tấn công áp đảo. Sức ép tấn công của đội Li Băng cũng yếu ớt, không khó bị hàng chắn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hóa giải. Vì thế không bất ngờ khi nhà đương kim vô địch AVC Cup vượt qua đối thủ với điểm số cách biệt 25/3.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có một số điều chỉnh nhân sự ở ván 2 như tung chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Nguyễn Khánh Đang vào sân. Việc đội tuyển Việt Nam chơi "lỏng tay" ở đầu ván giúp đối thủ "dễ thở" và bắt đầu ghi điểm nhiều hơn. Tuy nhiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng thiết lập lại thế trận, vươn lên giành chiến thắng 25/15.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục xoay chuyển đội hình khi Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Lê Thanh Thúy được tung vào sân ở ván 3. Nỗ lực của các cô gái đội tuyển Li Băng giúp họ đeo bám điểm số đến 10/10 sau đó đội tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, giành chiến thắng 25/14 và khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0. 

8 giờ sáng mai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu lượt trận thứ 2 bảng B tại AVC Cup 2026, chạm trán đội Hồng Kông. Đây cũng là đối thủ bị đánh giá yếu hơn nên mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không ngoài chiến thắng. 





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