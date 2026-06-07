Ngôi sao Thanh Thúy xuất trận, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Hồng Kông

Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

So với trận ra quân với Li Băng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có một số thay đổi ở đội hình xuất phát của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi đấu với Hồng Kông. Đối chuyền Đoàn Thị Xuân, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Lê Thanh Thúy ra sân từ đầu bên cạnh Đinh Thị Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Như Anh, Lê Thị Yến. Chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục chưa xuất trận từ đầu.

Phụ công Lê Như Anh ngày càng cứng cáp trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ẢNH: AVC

Đội hình chưa phải mạnh nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu trên tay so với Hồng Kông và có chiến thắng khá dễ 25/9 ở ván 1. Đây là ván đấu đội tuyển Việt Nam phát huy hiệu quả 2 mũi tấn công của Lê Như Anh và Vi Thị Như Quỳnh.

Ở ván 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xoay chuyển đội hình khi đưa đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, phụ công Lý Thị Luyến, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và libero Nguyễn Khánh Đang vào sân. Đây là ván đấu đội Hồng Kông dần bắt nhịp được lối chơi của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nên đeo bám điểm số quyết liệt. Phụ công Lê Như Anh tiếp tục thi đấu nổi bật, góp công giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ, vươn lên giành chiến thắng 25/18.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Hồng Kông, xếp nhất bảng B giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026 ẢNH: AVC

Ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy được tung vào sân ở đầu ván 3. Ngay lập tức cô giúp nhà đương kim vô địch có chuỗi lên điểm ấn tượng trước đội Hồng Kông. Đây cũng là ván đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với đội hình được xem là mạnh nhất khi có thêm phụ công Trần Thị Bích Thủy, chủ công Nguyễn Thị Uyên. Nhờ đó các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành chiến thắng cách biệt 25/11.

Giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội Hồng Kông, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững ngôi nhất bảng B. 17 giờ ngày mai (8.6), Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội thi đấu lượt trận thứ 3 bảng B tại AVC Cup 2026, chạm trán đội tuyển Indonesia.











