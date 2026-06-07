Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Ngôi sao Thanh Thúy xuất trận, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Hồng Kông

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
07/06/2026 09:22 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Hồng Kông ở lượt trận thứ 2 bảng B giải bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026 diễn ra hôm nay tại Philippines.

Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

So với trận ra quân với Li Băng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có một số thay đổi ở đội hình xuất phát của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi đấu với Hồng Kông. Đối chuyền Đoàn Thị Xuân, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Lê Thanh Thúy ra sân từ đầu bên cạnh Đinh Thị Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Như Anh, Lê Thị Yến. Chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục chưa xuất trận từ đầu.

Ngôi sao Thanh Thúy xuất trận, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Hồng Kông- Ảnh 1.

Phụ công Lê Như Anh ngày càng cứng cáp trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

ẢNH: AVC

Đội hình chưa phải mạnh nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu trên tay so với Hồng Kông và có chiến thắng khá dễ 25/9 ở ván 1. Đây là ván đấu đội tuyển Việt Nam phát huy hiệu quả 2 mũi tấn công của Lê Như Anh và Vi Thị Như Quỳnh.

Ở ván 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xoay chuyển đội hình khi đưa đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, phụ công Lý Thị Luyến, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và libero Nguyễn Khánh Đang vào sân. Đây là ván đấu đội Hồng Kông dần bắt nhịp được lối chơi của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nên đeo bám điểm số quyết liệt. Phụ công Lê Như Anh tiếp tục thi đấu nổi bật, góp công giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ, vươn lên giành chiến thắng 25/18.

Ngôi sao Thanh Thúy xuất trận, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Hồng Kông- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Hồng Kông, xếp nhất bảng B giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026

ẢNH: AVC

Ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy được tung vào sân ở đầu ván 3. Ngay lập tức cô giúp nhà đương kim vô địch có chuỗi lên điểm ấn tượng trước đội Hồng Kông. Đây cũng là ván đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với đội hình được xem là mạnh nhất khi có thêm phụ công Trần Thị Bích Thủy, chủ công Nguyễn Thị Uyên. Nhờ đó các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành chiến thắng cách biệt 25/11.

Giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội Hồng Kông, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững ngôi nhất bảng B. 17 giờ ngày mai (8.6), Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội thi đấu lượt trận thứ 3 bảng B tại AVC Cup 2026, chạm trán đội tuyển Indonesia.




Tin liên quan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo Li Băng trận ra quân AVC Cup

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo Li Băng trận ra quân AVC Cup

Tung ra sân đội hình phụ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có chiến thắng 'hủy diệt' 3-0 trước Li Băng ở trận ra quân tại giải bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ AVC Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dậy sớm

Lịch thi đấu AVC Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt khó

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam Giải bóng chuyền nữ AVC Cup Trần Thị Thanh Thúy bóng chuyền Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận