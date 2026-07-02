Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thất thủ trước Hàn Quốc ở giải châu Á

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam không thể tạo bất ngờ

Hôm nay (2.7), đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam chạm trán với đội tuyển U.18 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng D. Đây là trận đấu then chốt nhằm cạnh tranh vị trí nhất bảng tại giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam để thua 0-3 trước U.18 Hàn Quốc ở giải U.18 châu Á ẢNH: TVA

Các trụ cột mang lại thắng lợi 3-0 cho U.18 Việt Nam trước đội Đài Loan hôm qua gồm Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Châm Anh (chủ công); Nguyễn Khánh Linh (đối chuyền); Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thùy Linh (phụ công); chuyền hai Nguyễn Huyền Trang tiếp tục được trao cơ hội thi đấu với U.18 Hàn Quốc.

Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam lộ ra nhiều điểm yếu. U.18 Hàn Quốc gây sức ép từ giao bóng, triển khai tấn công hiệu quả và phòng ngự đầy ấn tượng. Trong khi đó U.18 Việt Nam mắc nhiều lỗi bắt bước một, từ đó chuyền hai Huyền Trang không thể kiến tạo thuận lợi cho mặt trận tấn công. HLV Ngọc Hoa cũng có những thay đổi về con người lẫn lối chơi để tìm kiếm cơ hội nhưng không thành công bởi đối thủ vượt trội. Vì thế đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U.18 Hàn Quốc với điểm số lần lượt là 18/25, 13/25, 20/25.

Kết quả trên giúp đội tuyển U.18 Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu bảng D, U.18 Việt Nam xếp hạng nhì. 13 giờ ngày mai (3.7), đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam chạm trán U.18 Ấn Độ ở lượt trận cuối. Mục tiêu của cô trò HLV Ngọc Hoa là vượt qua đối thủ này để giành vé vào tứ kết giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á.



