Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á: Thử thách cho HLV Ngọc Hoa

Chờ dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam tỏa sáng

Giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026 thu hút 8 đội tham dự, bốc thăm vào 2 bảng đấu. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam nằm ở Bảng B cùng U.18 Kyrgyzstan, U.18 Philippines và U.18 Malaysia (Bảng A gồm chủ nhà U.18 Thái Lan, U.18 Úc, U.18 Hongkong và U.18 Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam tại lễ tiếp đón của BTC giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sau thời gian tập luyện tại Bắc Ninh đã di chuyển đến Thái Lan vào ngày 21.6, hoàn tất các bước chuẩn bị, sẵn sàng cho trận đấu ra quân lúc 10 giờ hôm nay, chạm trán với đội U.18 Kygryzstan.

Với kinh nghiệm từng nhiều năm thi đấu đỉnh cao, làm HLV CLB VTV Bình Điền Long An, trợ lý HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từng đồng hành cùng U.20, U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được kỳ vọng giúp các tuyển thủ U.18 Việt Nam phát huy hết khả năng. Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam là trui rèn, tăng cường gắn kết nhằm chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á diễn ra ngay sau giải U.18 Đông Nam Á, cũng trên đất Thái Lan.

Bùi Thị Ánh Thảo là gương mặt sáng giá nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam tại giải bóng chuyền U.18 Đông Nam Á 2026 ẢNH: DUY ANH

14 tuyển thủ U.18 Việt Nam được sang Thái Lan tham dự giải lần này có những tài năng đáng chú ý như Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc... Nhiều VĐV mới lần đầu được tham dự giải quốc tế, là cơ hội để trui rèn bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được kỳ vọng tạo dấu ấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam ẢNH: DUY ANH

Theo lịch thi đấu, sau trận ra quân lúc 10 giờ hôm nay với U.18 Kygryzstan, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam lần lượt gặp U.18 Philippines (16 giờ ngày 24.6), U.18 Malaysia (10 giờ ngày 25.6). Đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Theo đánh giá của các HLV, đối thủ đáng gờm nhất của U.18 Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á là chủ nhà U.18 Thái Lan.