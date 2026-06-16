HLV Ngọc Hoa chia tay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, nhận trọng trách mới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bổ sung lực lượng

Không bảo vệ được danh hiệu vô địch giải bóng chuyền nữ châu Á (AVC Cup) 2026 vừa kết thúc tại Philippines khi chỉ xếp hạng ba chung cuộc, hôm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước, di chuyển lên Đà Lạt tập huấn chuẩn bị cho các giải quốc tế sắp tới.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên Đà Lạt tập huấn sau AVC Cup 2026 ẢNH: BĐLA

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tập trung cải thiện, nâng cao thể lực lẫn chuyên môn tại Đà Lạt đến hết tháng 6 sau đó trở lại địa điểm tập huấn quen thuộc tại Bắc Ninh. Nhân sự của đội tuyển sẽ có thay đổi trong vài ngày tới với việc bổ sung thêm khoảng 14 tuyển thủ.

Tại AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung và tham dự với 14 tuyển thủ, trong đó có những VĐV vắng mặt đáng tiếc vì chấn thương và bận việc cá nhân như bận thi tốt nghiệp THPT. Lần tập trung này dự kiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có đầy đủ các gương mặt tiềm năng để tập luyện, sàng lọc chọn ra những tuyển thủ có phong độ tốt nhất.

Cựu tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 ẢNH: DUY ANH

Mục tiêu trọng tâm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm nay là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Trước đó vào tháng 8, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ thi đấu giải vô địch châu Á. Bên cạnh đó đội tuyển Việt Nam chia đội hình tham dự các giải quốc tế khác như VTV Cup, SEA V.League...

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nắm đội trẻ

Tại AVC Cup 2026, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm nhận vai trò trợ lý HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngay khi về nước, Ngọc Hoa di chuyển ra Bắc Ninh đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển U.18 Việt Nam.

Bùi Thị Ánh Thảo (trái) làm thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam tại giải U.18 Đông Nam Á và U.18 châu Á tại Thái Lan ẢNH: DUY ANH

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam sẽ tham dự giải U.18 Đông Nam Á tại Thái Lan từ ngày 23 đến 28.6 sau đó tiếp tục thi đấu giải vô địch U.18 châu Á cũng ở Thái Lan từ ngày 1 đến 7.7. Đây là cơ hội để các tài năng trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam cọ xát, trui rèn bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc.

Trong số 14 tuyển thủ U.18 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á và châu Á sắp tới có những tài năng đáng chú ý như Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc... Với kinh nghiệm dẫn dắt CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu giải vô địch quốc gia, làm trợ lý HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Ngọc Hoa được kỳ vọng giúp các tuyển thủ đội U.18 Việt Nam phát huy hết khả năng.