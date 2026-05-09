Liên đoàn Quần vợt Việt Nam kiện toàn bộ máy: BLV Vũ Quang Huy làm 'phó tướng'

BLV Vũ Quang Huy góp sức cho quần vợt Việt Nam

Hội nghị Liên đoàn Quần vợt Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, ra mắt đại sứ, ký kết các đối tác chiến lược... Đáng chú ý, BLV Vũ Quang Huy - Phó tổng giám đốc Truyền hình Cáp Việt Nam và ông Mai Hoài Anh – Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Lumious (CLB AP Sport) được bầu bổ sung làm Phó chủ tịch.

BLV Vũ Quang Huy (thứ hai từ trái sang) làm Phó chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam ẢNH: VTF

Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhấn mạnh: "VTF đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng nền quần vợt chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế nên cần thiết kiện toàn bộ máy. Bên cạnh đó sự đồng hành của các đối tác chiến lược không chỉ mang ý nghĩa về nguồn lực mà còn là động lực quan trọng để VTF nâng cao chất lượng giải đấu, phát triển vận động viên trẻ, mở rộng giá trị thương mại và truyền thông cho quần vợt Việt Nam trong tương lai".

Hoa hậu H'Hen Niê làm đại sứ quần vợt Việt Nam ẢNH: VTF

Các đối tác chiến lược của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam ký kết lần này là CLB AP Sports, Công ty cổ phần du lịch Vietravel, Công ty cổ phần kinh doanh thể thao Bình Dương (Becamex), Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty cổ phần Động Lực Group... Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng điểm như phát triển hệ thống giải đấu chuyên nghiệp quốc gia và quốc tế, đào tạo vận động viên trẻ, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường truyền thông – quảng bá hình ảnh quần vợt Việt Nam và mở rộng các hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần thể thao tích cực.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam vinh danh các VĐV xuất sắc ẢNH: VTF

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cũng công bố đại sứ nhiệm kỳ 2026 – 2027 là hoa hậu H'Hen Niê và hoa hậu Lương Thùy Linh. Bên cạnh đó còn vinh danh những cá nhân xuất sắc giai đoạn 2025-2026 như Vũ Hà Minh Đức (CLB AP Sports Club), Nguyễn Đại Khánh (Becamex TP. HCM), Lê Tiến Anh (Quân Đội), Lê Phú Gia (TP. HCM)...