Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thua quá tiếc trước Thái Lan ở chung kết Đông Nam Á

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Thái Lan

Ở trận tranh ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á với chủ nhà Thái Lan, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục sử dụng đội hình ra sân như ở trận bán kết thắng 3-2 trước Indonesia. Bùi Thị Ánh Thảo, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Khánh Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Châm Anh, chuyền hai Nguyễn Huyền Trang và libero Quách Thị Hoài Ân là bộ khung chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam ở chung kết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thi đấu ấn tượng nhưng để thua đáng tiếc ở ván 1 trận chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á trước chủ nhà Thái Lan ẢNH: TVA

Phụ công Lê Thùy Linh là người mở điểm cho U.18 Việt Nam ở trận chung kết. Sau đó đến lượt Châm Anh giao bóng ghi điểm trực tiếp giúp đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam vượt dẫn 2/0. Sự tự tin giúp dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng, duy trì dẫn điểm trước chủ nhà Thái Lan. U.18 Thái Lan phải dùng quyền hội ý khi bị các học trò HLV Ngọc Hoa dẫn trước 6/3. Đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ, cân bằng điểm số rồi dẫn ngược nhưng U.18 Việt Nam kiên trì đeo bám tạo nên màn rượt đuổi đầy hấp dẫn. Ưu thế lớn được U.18 Việt Nam tạo ra khi vươn lên dẫn trước 22/19 nhưng đối thủ xuất sắc cân bằng 22/22 sau đó giành chiến thắng 25/23 ở ván 1 trong sự tiếc nuối của cô trò HLV Ngọc Hoa.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam để thua U.18 Thái Lan ở chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026 ẢNH: TVA

Bùi Thị Ánh Thảo cùng các đồng đội tiếp tục chơi hay ở ván 2 khi liên tục dẫn điểm trước U.18 Thái Lan. Dẫn trước 23/21 ở thời điểm quan trọng, sau đó có đến 4 set point (điểm kết thúc ván đấu) nhưng các học trò HLV Ngọc Hoa không tận dụng thành công, thua ngược 27/29 hết sức đáng tiếc.

Kịch bản của ván 3 tương tự như 2 ván trước khi các cô gái U.18 Việt Nam liên tục dẫn điểm, thậm chí dẫn xa đối thủ 19/15 rồi 21/18 nhưng để U.18 Thái Lan tạo mạch lên điểm và giành chiến thắng 25/22. Thắng lợi chung cuộc 3-0 giúp U.18 Thái Lan vô địch giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026 còn đội U.18 Việt Nam về nhì trong tiếc nuối. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để cô trò HLV Ngọc Hoa rút tỉa kinh nghiệm, hoàn thiện lối chơi nhằm chuẩn bị cho giải U.18 châu Á diễn ra đầu tháng 7 cũng tại Thái Lan.























