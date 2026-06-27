Thắng kịch tính U.18 Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam vào chung kết

Chiến thắng nhọc nhằn của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa quyết định tung ra sân đội hình được xem là mạnh nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam ở thời điểm hiện tại với Bùi Thị Ánh Thảo, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Khánh Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Châm Anh, chuyền hai Nguyễn Huyền Trang và libero Quách Thị Hoài Ân.

Ánh Thảo thi đấu đầy bản lĩnh trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam, góp công mang về chiến thắng trước U.18 Indonesia ở bán kết giải U.18 Đông Nam Á ẢNH: TVA

Ván đấu đầu tiên diễn ra đầy hấp dẫn và gay cấn. Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam khởi đầu rất tốt, liên tục dẫn điểm, có lúc tạo cách biệt 5 điểm (10/5) trước U.18 Indonesia. Tuy nhiên các cô gái trẻ Indonesia càng chơi càng hay, cân bằng được điểm số, thậm chí vượt lên dẫn trước 20/19. Ở thời điểm quan trọng, thủ quân Bùi Thị Ánh Thảo thể hiện được bản lĩnh với những điểm số ấn tượng. Chuyền hai Huyền Trang cũng cho thấy sự tự tin khi chuyền bóng biến hóa để các tay đập Việt Nam dứt điểm tạo bất ngờ cho đối thủ. Nhờ đó U.18 Việt Nam vươn lên giành chiến thắng 25/21.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam đánh bại U.18 Indonesia, giành quyền vào chung kết giải U.18 Đông Nam Á ẢNH: TVA

Ván đấu thứ 2 chứng kiến sự bùng nổ của các cô gái U.18 Indonesia ở thời điểm quan trọng, giành chiến thắng 25/21 trước U.18 Việt Nam và cân bằng tỷ số 1-1. Đây là ván đấu các tay đập đến từ Indonesia bắt nhịp được cách chơi của U.18 Việt Nam và có những pha bám chắn hiệu quả.

Đội U.18 Indonesia tiếp tục chơi hay ở ván 3, vượt dẫn U.18 Việt Nam với điểm số 16/13. Thế nhưng Bùi Thị Ánh Thảo cùng các đồng đội chơi bùng nổ, vươn lên giành chiến thắng 25/22, vượt dẫn 2-1. Không buông xuôi, đội U.18 Indonesia giữ nhịp tấn công hiệu quả trong ván 4, giành chiến thắng 25/22, cân bằng tỷ số 2-2 trước U.18 Việt Nam.

Trận bán kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam với U.18 Indonesia phải bước vào ván 5 quyết định. Các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bùng nổ trở lại, tấn công áp đảo và giành chiến thắng 15/10, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2 cùng tấm vé vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam ở chung kết là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa U.18 Thái Lan với U.18 Philippines.











