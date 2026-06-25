Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo Malaysia ở giải Đông Nam Á

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam toàn thắng vòng bảng

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước U.18 Kygryzstan, U.18 Philippines, hôm nay đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam đánh bại U.18 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B, giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam chơi thăng hoa ở giải U.18 Đông Nam Á ẢNH: TVA

Trước đối thủ yếu hơn, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc cùng các đồng đội thi đấu "tưng bừng", áp đảo hoàn toàn và giành thắng lợi chung cuộc 3-0. Sức mạnh vượt trội được các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa thể hiện ở ván 1 với chiến thắng cách biệt 25/9.

Trong ván 2 và 3, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam luân chuyển đội hình, trao cơ hội ra sân cho một số gương mặt mới nhằm cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên dàn tay đập trẻ Việt Nam vẫn kiểm soát được thế trận, lần lượt giành chiến thắng với điểm số 25/15, 25/11, qua đó có được thắng lợi áp đảo 3-0 trước U.18 Malaysia.

Bùi Thị Ánh Thảo là tay ghi điểm hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam ẢNH: TVA

Như vậy cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa khép lại vòng đấu bảng với thành tích ấn tượng, toàn thắng cả 3 trận với cùng tỷ số 3-0 và xếp nhất bảng B. Đối thủ của U.18 Việt Nam ở bán kết diễn ra ngày 27.6 là đội xếp nhì bảng A (nhiều khả năng là U.18 Indonesia). Nếu không có bất ngờ, U.18 Việt Nam sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á với "kình địch" U.18 Thái Lan. Bóng chuyền nữ Việt Nam cùng Thái Lan là 2 đối trọng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm qua. Tuy nhiên Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ vốn thống trị bóng chuyền khu vực trong thời gian dài.