Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam thắng chẻ tre ở giải U.18 Đông Nam Á

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam giành vé bán kết

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột từng khẳng định được tên tuổi như Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc và chuyền hai Huyền Trang. Đó là những viên ngọc quý của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam được đầu tư hướng đến tương lai.

Huyền Trang cùng đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam đánh bại Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á diễn ra hôm nay Ảnh: TVA

Trước U.18 Philippines được đầu tư mạnh cho tuyến trẻ và có lực lượng được đánh giá tốt, Bùi Thị Ánh Thảo cùng các đồng đội vẫn tự tin triển khai lối đánh mà ban huấn luyện đưa ra. Trong đó nỗ lực phòng thủ, bắt bước một tốt và triển khai tấn công đa dạng. Bên cạnh những cú đánh tầm cao đưa bóng cắm sàn ghi điểm của Ánh Thảo, mũi tấn công nhanh của Thùy Linh cũng rất sắc bén. Nhờ đó đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam giành chiến thắng 25/17 ở ván 1 trước U.18 Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam giữ vững ngôi nhất bảng B sau 2 trận toàn thắng ẢNH: TVA

Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục chơi hay ở ván 2, tạo được cách biệt lên tới 10 điểm trước U.18 Philippines. Tuy nhiên các học trò HLV Ngọc Hoa bất ngờ chơi chùng lại, liên tiếp mắc lỗi, nhờ đó đối thủ lên tinh thần, rượt đuổi thành công để cân bằng 24/24. Phải đến những pha bóng quyết định, U.18 Việt Nam mới trở lại chính mình, vươn lên giành chiến thắng "thót tim" 26/24.

Ván đấu thứ 3 diễn ra đầy kịch tính bởi U.18 Philippines bắt nhịp được cách chơi của U.18 Việt Nam. Những điều chỉnh của HLV Ngọc Hoa cùng bản lĩnh của Ánh Thảo, Thùy Linh giúp U.18 Việt Nam có thêm ván thắng "nghẹt thở" 31/29, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0 trước U.18 Philippines.

Với thành tích toàn thắng 2 trận, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết. 10 giờ ngày mai (25.6), đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thi đấu lượt trận cuối bảng B, chạm trán đội U.18 Malaysia. Đối thủ được đánh giá thấp hơn là cơ hội để các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa hoàn tất vòng bảng với 3 trận toàn thắng, vào bán kết với vị trí nhất bảng.