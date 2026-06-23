Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân ấn tượng giải U.18 Đông Nam Á

Khởi đầu tốt của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã dẫn đăt đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam đánh bại U.18 Kyrgyzstan với tỷ số 3-0 (25/11, 25/5, 25/15) ở trận mở màn bảng B, giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á diễn ra hôm nay tại Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam trong chiến thắng trước U.18 Kyrgyzstan hôm nay ẢNH: TVA

Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam như Bùi Thị Ánh Thảo, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Khánh Linh, Huyền Trang đáp lại kỳ vọng từ ban huấn luyện và người hâm mộ khi tổ chức tấn công hiệu quả, tạo thế trận áp đảo trước U.18 Kyrgyzstan. Trong đó Ánh Thảo, Bảo Ngọc giải quyết tốt ở các pha dứt điểm còn Huyền Trang ghi dấu ấn ở vai trò chuyền hai với những tình huống tổ chức tấn công đa dạng, sắc bén.

Ván 2 là thời điểm đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam chơi áp đảo khiến đối thủ chỉ ghi được 5 điểm. Tuy chiến thắng không bất ngờ bởi đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhưng màn thể hiện tự tin của các cô gái U.18 Việt Nam giúp các em nhận được nhiều lời khen. Đây là động lực để cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa hướng đến các trận đấu tiếp theo.

Niềm vui của các tuyển thủ bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam khi khởi đầu suôn sẻ tại giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á ẢNH: TVA

16 giờ ngày mai (24.6), đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thi đấu lượt trận thứ hai bảng B, giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á, chạm trán đội tuyển U.18 Philippines. Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 25.6, các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ chạm trán với U.18 Malaysia. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á là hoàn thiện lối chơi nhằm chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền nữ U.18 châu Á cũng diễn ra ở Thái Lan từ ngày 1 đến 8.7.