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Thể thao Các môn khác

Xác định đối thủ U.18 bóng chuyền nữ Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình ở vòng bán kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026 tại Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam 'hẹn hò' U.18 Thái Lan ở chung kết 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026. Bùi Thị Ánh Thảo cùng các đồng đội lần lượt vượt qua U.18 Kygryzstan, U.18 Philippines, U.18 Malaysia với cùng tỷ số 3-0. Thành tích này giúp dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

Xác định đối thủ U.18 bóng chuyền nữ Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (phải) cùng đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam chạm trán U.18 Indonesia ở bán kết giải U.18 Đông Nam Á

ẢNH: TVA

Tại bảng A, đội chủ nhà U.18 Thái Lan vượt qua U.18 Indonesia ở trận tranh ngôi nhất bảng diễn ra khuya 25.6. Qua đó giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á xác định được 2 cặp đấu của vòng bán kết như sau: U.18 Thái Lan (nhất bảng A) gặp U.18 Philippines (nhì bảng B), U.18 Việt Nam (nhất bảng B) gặp U.18 Indonesia (nhì bảng A). Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam với U.18 Indonesia diễn ra lúc 16 giờ ngày mai (27.6).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải U.18 Đông Nam Á lần này có những gương mặt đã khẳng định được khả năng như Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc. Bên cạnh đó còn có những viên ngọc thô khác như chuyền hai Huyền Trang, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Châm Anh...

Xác định đối thủ U.18 bóng chuyền nữ Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam được trui rèn qua từng trận đấu ở giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á

ẢNH: TVA

Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam hứa hẹn vượt qua U.18 Indonesia ở bán kết để góp mặt ở chung kết, tranh ngôi vô địch. Ở trận bán kết còn lại, U.18 Thái Lan cũng được đánh giá trên cơ so với U.18 Philippines. Vì thế nhiều khả năng U.18 Việt Nam và U.18 Thái Lan sẽ chạm trán ở chung kết "trong mơ" giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á. Ngay sau giải đấu này đội U.18 Việt Nam và U.18 Thái Lan tiếp tục tranh tài giải vô địch bóng chuyền nữ U.18 châu Á cũng diễn ra tại Thái Lan.

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